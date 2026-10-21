東北虎二埋汰碌泥地爆紅　相親屢遭母虎嫌棄　近40歲仍是母胎Solo

黑龍江哈爾濱東北虎林園8歲雄性東北虎「二埋汰」常在泥地打滾，雖因邋遢形象搖身一變成為網紅，邋遢形象卻令牠的情路坎坷，多次相親均遭母虎兇吼驅趕，即使發情期在雪地「洗澡」後赴約依然難逃單身命運。



「二埋汰」全身沾滿黑泥。（微信＠黑龍江東北虎林園公眾號）

「二埋汰」仍是單身漢。（微信＠黑龍江東北虎林園公眾號）

內地傳媒報道，這隻東北虎極愛在泥地打滾，常年全身沾滿黑泥宛如穿上「黑西裝」，顛覆貓科動物愛乾淨印象。在一次園方直播中，牠渾身泥漿在鏡頭前經過，被工作人員隨口調侃「咋造這樣」（怎會搞成這樣），而獲封「二埋汰」（北方方言意為不乾淨、邋遢）的稱號。

「二埋汰」憑藉這股「髒勁」成為網紅，但牠這身邋遢形象早已深植母虎心中。即使牠特意在雪地搓洗乾淨身體才去赴約，但每次相親試圖靠近母虎時均遭無情吼走，折算人類年齡近40歲依然是「母胎單身」。

「二埋汰」酷愛泥地打滾。（微信＠黑龍江東北虎林園公眾號）

「二埋汰」仍是單身漢。（微信＠黑龍江東北虎林園公眾號）

動物園工作人員稱，「二埋汰」確實喜歡在泥地打滾，工作人員會準備水池供牠們清洗，但不會主動幫老虎洗澡，「有時候牠（二埋汰）身上也挺乾淨，並不是每一天都這樣」。

對於有網民懷疑「二埋汰」是患有皮膚病才在泥地打滾的說法，園方表示，園內老虎都有專門的飼養員看護，「二埋汰」也會定期體檢，並不存在健康問題。

「二埋汰」仍是單身漢。（微信＠黑龍江東北虎林園公眾號）

有動物專家表示，貓科動物確實普遍比較愛乾淨，只有在條件不允許的情況下才會長時間不洗澡，至於「二埋汰」在泥地打滾的行為，可能是老虎患有皮膚病導致，若「二埋汰」健康無虞，則純屬是老虎個體性格差異。