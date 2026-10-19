內地Gym友興起食｢曱甴粉｣增肌　價格僅蛋白粉十分一　專家揭風險

喝不起蛋白粉？那就改喝「蟑螂粉」吧！這不是什麼地獄梗，而是正在中國內地上演的真實事件。央視新聞報導，蛋白粉是許多有在運動、健身的人常用的增肌補充劑，但近兩年蛋白粉價格持續走高，一款蛋白粉「平替」（平價替代品）——蟑螂粉在內地已成為搜索熱門。商家指出，蟑螂粉的蛋白質含量能達到70%至80%，價格卻只有乳清蛋白粉的十分之一。



報導稱，市面上的蛋白粉產品原料多為乳清蛋白，因消化吸收快、易製取等特點，被廣泛應用於運動補劑、嬰幼兒奶粉、老年營養品等產品。近幾年，隨著健康意識、營養意識增強，補劑、營養品等產品需求增加。不過，近來在內地的社交平台和健身房，都有不少健身愛好者反映蛋白粉漲價問題。

點圖看「蟑螂粉」製作流程（慎入）：

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以內地知名國產品牌的4磅裝速生乳清蛋白粉為例，今年3月價格為399元（人民幣，下同），如今已漲到469元，漲幅約17.5%。其他品牌價格漲幅也在10%至20%不等。

中國農墾乳業聯盟經濟專家組組長、乳業分析師宋亮分析，蛋白粉漲價主要是受原料漲價和進口成本增加影響：作為主要原料的乳清蛋白價格大幅上漲。乳清蛋白包括WPC 80、WPC 85、WPI 90等，今年整體價格都較去年同期上漲約一倍。

央視新聞指出，隨著蛋白粉漲價，內地消費者開始尋找替代品，以「美洲大蠊」為原料的蟑螂粉因此走進了公眾視野。有商家宣稱，蟑螂粉蛋白質豐富，每斤（500g）售價不到20元，是蛋白粉的「完美平替」。

有網友算了筆帳，蟑螂粉的蛋白質含量有70%，價格卻不到蛋白粉的十分之一。央視記者上網搜索後發現，這類產品的外包裝多未標註生產廠家和品質合格證明，有的商品還註明為「野生蟑螂粉」，但沒有相關檢測報告，商家多以「中藥材」之名售賣。

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報導稱，目前中國內地市面上常見的蛋白粉根據產品類別和原料來源，分別適用《食品安全國家標準 飲料》、《食品安全國家標準 乳清粉和乳清蛋白粉》等不同標準，對原料安全、污染物及微生物等指標有相應要求，但針對蟑螂粉目前內地並沒有相關的食品安全標準。

此外，如果真如商家所稱原料來自野外蟑螂，則可能攜帶各種病原微生物。四川大學華西醫院臨床營養科主任營養師饒志勇指出，即便是達到衛生標準的蟑螂，其蛋白質也並不均衡。蟑螂粉中色氨酸、亮氨酸含量均偏低，而亮氨酸是促進肌肉合成的關鍵氨基酸，因此很難替代傳統蛋白粉。他提醒，如果確有補充蛋白質需求，還是盡量以食補為主，不要盲目、過多食用蛋白粉類產品。

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