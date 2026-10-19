爸AB型媽A型竟生出O型血女？深圳男疑妻出軌　揭自身為極罕見血型

迎來新生命，對每一個家庭來說，都是件開心的事，但深圳的王先生卻在短暫的開心之後陷入了長久的糾結。王先生是AB型血，太太是A型血，剛出生的女兒黃疸，測出血型卻是O型，這讓王先生一度懷疑孩子非親生。



他來到南方醫科大學深圳醫院，檢查結果顯示，王先生為CisAB血型，而CisAB的人，A基因和B基因擠在同一條染色體上，他的兩條染色體，一條是「A+B」，另一條是「O」。

王先生是CisAB/O，可以把「O」傳出去。太太是A型，但攜帶「O」基因，也能把「O」傳出去。女兒從爸爸媽媽那裏各拿到一個「O」，自然就是O型。

這下真相大白，孩子是親生的，王先生也安心了。

醫生解釋，CisAB不是病，只是血型基因的一種天然變異，不傷身體，不影響生活，也不影響孩子生長發育。

但普通實驗室常把CisAB當成普通AB型。可這類人血漿裏往往有抗B抗體，如果按「AB型」給他輸AB型紅細胞，可能引發嚴重的溶血性輸血反應。醫生提醒，將來如要輸血，務必提前告知醫生自己是CisAB血型，避免溶血風險。

所以，家裏要是撞上「血型對不上」的怪事，先別急著腦補家庭倫理劇，去做個血型鑑定，遺傳學可能會有答案。

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