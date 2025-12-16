G-Dragon首爾演唱會｜持黃牛票中國粉絲遭「暴力壓制」強行剪票

韓國天團BIGBANG隊長權志龍（G-DRAGON，GD）14日在首爾高尺天空巨蛋舉行演唱會安可場，開演前場外竟爆出「抓牛大戰」，6名大黃牛遭韓國主辦方工作人員趕出場，其中包含4名中國黃牛，不僅如此，多名中國粉絲因購買黃牛票，遭工作人員強行剪票，甚至免費轉送給韓國粉絲，此事瞬間引起陸網暴怒。



綜合陸媒報導，多名目擊者指出，購買黃牛票的中國粉絲遭強制剪斷手環票，多數人崩潰「抵死不從」直接躺在地上賴著不走，甚至為了不讓工作人員剪票，「出腿」踢工作人員，讓對方不得不用膝蓋壓制中國粉絲。

南韓天團BIGBANG隊長權志龍（G-DRAGON，GD）14日在首爾高尺天空巨蛋舉行演唱會安可場，開演前場外竟爆出「抓牛大戰」。（Instagram@xxxibgdrgn）

中國觀眾疑似被韓方工作人員差別對待：

目擊者還表示，衝突中，還有粉絲應援牌被撕毀、手機被搶奪、手環被強行剪斷等行為，部分工作人員疑似有區別對待的嫌疑，韓國籍黃牛未被同等暴力壓制，對中國籍觀眾則言語惡劣且動作粗魯。

相關影片顯示，多名中國黃牛（票務）、購買黃牛票的中國粉絲，為了逃過剪票命運，試圖衝過驗票口，但都慘遭工作人員抓回，還有多人衝進車陣，跑給工作人員追，在馬路中央上演追逐戰。多名購買黃牛票被剪票的中國粉絲，只能無奈站在場館外聽漏音。

一名自稱中國票務的網友指出，該起「抓牛大戰」是黃牛圈內黑吃黑的行為，韓國黃牛與中國黃牛合作一同高價售票後，再向韓國主辦方檢舉中國黃牛，甚至提供證據：

我們中國票務就是被他們背叛了！甚至被反手搞一個檢舉！

具體是否如該名票務所說，仍有待調查。

目前，多名中國粉絲正在中國多個社群平台上，發起向銀河公司寫信抗議：

現場場館工作人員暴力對待粉絲，推擠、毆打粉絲，無故撕碎飯撒牌，導致粉絲群陷入恐慌。暴力行為的影片在中國社群媒體中發散，既傷害了粉絲的情感，也直接影響了藝人形象，造成不良影響。藝人本人一直以來尊重中國粉絲，良好形像不該被工作人員的粗魯行為破壞。基於以上，希望貴公司對此事件做出反思，重視線下活動工作人員的職業素養，並保障粉絲的人身安全。

據悉，目前韓方相關公司等，尚未對此事做出公開回應。

