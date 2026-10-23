防孤獨死爆紅App｢死了麼｣轉型養老估值2億　政府採購長者免費使用

近日，App「在麼在麼」（原「死了麼」）公布收費標準，引發關注。10月22日，據大皖新聞、藍鯨新聞等報道，創始人呂功琛表示，目前該App重點服務獨居老人，軟件系統分為1.0和2.0，「1.0系統99元／年，2.0系統199元／年」（人民幣，下同），由政府採購，獨居老人可免費安裝、使用。



呂功琛介紹說，1.0系統是一鍵求助功能。老人如果身體不適，點擊相應按鈕後，系統會通過短訊、電話等方式通知子女、伴侶、社區義工等，並把老人的位置發送給對方，以便他們儘快趕到現場提供幫助。

近日，APP「在麼在麼」（原「死了麼」）公布收費標準，引發關注。（抖音＠中國藍新聞）

2.0系統為「AIP安全網」，主要給社區街道的工作人員使用，「通過2.0系統，工作人員可以隨時分析獨居老人的安全狀態，比如老人是否長時間不移動、長時間關機等，社區工作人員能重點關照部分高危老人。」

呂功琛表示，這些付費功能還未面向社會售出，「是以政府集中採購，協助老人集中安裝的模式運作的」。目前，該App在浙江一帶推廣，「下一步，我們也在嘗試往廣東、山東、甘肅等地進一步推廣。」

據此前報道，今年年初，一款名為「死了麼」的App憑藉每日簽到、超時提醒和極具衝擊力的名字走紅。5月，App更名為「在麼在麼」，落地杭州，從一款面向獨居年輕人的C端工具，轉向獨居老人安全服務。

5月24日，杭州市上城區委宣傳部官方公眾號「上城發布」的一篇推文透露，在廣泛聽取公眾意見後，「死了麼」App已正式升級為「在麼在麼」安心守護平台，並率先在上城區南星街道投入應用。

升級後的「在麼在麼」堅持大字體、簡界面、少操作、高容錯的適老化設計。老人每天使用智能手機即可完成無感簽到，連續兩天未簽到，系統會自動提醒子女或緊急聯繫人。

升級後的「在麼在麼」堅持大字體、簡界面、少操作、高容錯的適老化設計。（觀察者網提供）

近半年，這家公司正尋求從流量產品向政企服務轉型。其推出了「一鍵求助」「安全網」等功能，並配套NFC安全貼、4G吊墜等設備。系統在獲得用戶授權後，可識別長時間不操作手機、關機、不移動等異常情況，並通過街道社區大屏以綠、黃、紅三色顯示風險等級，幫助工作人員掌握老年人的安全狀態。

據報道，目前這款App已經有六七十萬用戶，主要是60歲以上的老人。公司已實現收支平衡並開始轉向盈利，估值約2億元。

創始人曾告訴記者，「行業裏一些方案單老人一年的費用可能在1000元左右，大多包含成本較高的硬件，我們希望通過軟件方式降低成本，減輕財政負擔。」

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