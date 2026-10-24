上海九旬母被迫蜷縮樓道近1年　大女吞退休金辯稱母半夜叫嫌臭

近日，上海一名90歲母親，被大女兒史女士攔在家門外，在樓道電梯間生活近1年。老人在夜裏頻繁怪叫，還在樓道排便，異味刺鼻，鄰居長期深受困擾。據法律人士解析，目前史女士的做法尚不構成遺棄罪，但存在照護失格的情況。該事引發網民熱議，大部分人表示憤怒，「怎有如此女兒」「還有人性嗎」「再怎麼樣都不應該這樣對待老人」，也有人建議應該儘早把老人送去養老院。



上海一名90歲母親，被大女兒史女士攔在家門外，在樓道電梯間生活近1年。（看看新聞）

上海一名90歲母親，被大女兒史女士攔在家門外，在樓道電梯間生活近1年。（看看新聞）

九旬老婦輪椅蜷縮近1年 房產糾紛釀人倫死局

綜合內媒《看看新聞》等報道，鄰居稱，老人在樓道只有一把輪椅，沒有床，吃喝拉撒全在公共區域。鄰居質問老人的大女兒史女士，「她是你老娘，這麼冷的天，怎麼可以讓她睡在走道？」史女士回應稱：「誰讓她叫呢？她身上有臭味。」

鄰居質問老人的史女士，「她是你老娘，這麼冷的天，怎麼可以讓她睡在走道？」（看看新聞）

鄰居質問老人的史女士，「她是你老娘，這麼冷的天，怎麼可以讓她睡在走道？」（看看新聞）

鄰居質問老人的史女士，「她是你老娘，這麼冷的天，怎麼可以讓她睡在走道？」（看看新聞）

史女士回應稱：「誰讓她叫呢？她身上有臭味。」（看看新聞）

據鄰居透露，史女士依靠母親每月約4900元人民幣的退休金生活，背後還牽扯房產貸款糾紛。居委多次做思想工作，但因為沒有執法權，調解一直沒有實質進展。

據悉，今年1月起，老人就生活在樓道內，睡覺就蜷縮在一張輪椅上，蓋一床薄被。居民吳女士表示，白天老人會去居委活動室休息，雖然史女士會為母親送吃食，但食物也是爆米花、米糊等果腹食品，大家非常擔心老人的身體情況。儘管多次規勸史女士善待母親，但對方卻置若罔聞。屬地一方面做好樓道清潔工作，並派安保人員定期巡查，確保老人安全。

上海一名90歲母親，被大女兒史女士攔在家門外，在樓道電梯間生活近1年。（看看新聞）

上海一名90歲母親，被大女兒史女士攔在家門外，在樓道電梯間生活近1年。（看看新聞）

屬地居民區書記表示，據他們了解，史女士母親育有3位女兒，史女士為大女兒，此前老人一直居住於上海奉賢，此後老人的房產被二女兒、三女兒變賣。今年1月，史女士找到母親帶回身邊居住。

老人的二女兒和三女兒表示，變賣房產是經過母親同意的，否則無法交易。居委也就此事與老人進行過核實，但老人表述模糊，沒有正面回答。

屬地曾聯合社區民警，聯繫老人的其他兩位女兒，雙方均表示願意照護母親，但一說到當面協商，兩姐妹都表示不願來小區與大姐當面接觸。

上海一名90歲母親，被大女兒史女士攔在家門外，在樓道電梯間生活近1年。（看看新聞）

大女兒患精神障礙？ 法律人士：尚不構成遺棄罪

對於史女士能否繼續照料母親，鄰居質疑紛紛。鄰居稱，去年，因堆物問題史女士曾與其母親發生爭執。當時經司法鑑定，大女兒為「限制刑事責任能力人」。「限制刑事責任能力人」指的是行為人因年齡、精神狀況或生理功能缺陷等原因，在實施危害行為時，雖然具備刑事責任能力，但其辨認或控制自己行為的能力較完全責任能力人有所減弱的一種中間狀態。

上海一名90歲母親，被大女兒史女士攔在家門外，在樓道電梯間生活近1年。（看看新聞）

隨後，經社區民警查詢後了解到，史女士的這份「刑事鑑定」確有其事，上面寫的是，患有未特定的精神障礙，具有限定刑事責任能力。不過，史女士和老人均非社區在冊精神病患者，實際精神情況不明。

法律界人士解析，目前大女兒的做法尚不構成遺棄罪但卻存在照護失格情況。因此，應儘快對老人進行具備法律效力的精神鑑定。如果結果為不具備民事行為能力，則需要指定監護人讓老人安享晚年。

上海一名90歲母親，被大女兒史女士攔在家門外，在樓道電梯間生活近1年。（看看新聞）

親屬、居委會被批不盡責

事件引發網民熱議。不少人指責史女士領取老人的退休金卻不盡贍養義務，「這還不構成遺棄罪？」「花著母親的退休金，還虐待她，真不是個人！」「還有人性嗎」「怎麼忍心這樣對待老娘」。也有人認為社區失職，「當地的基層部門呢坐視不管，居委會呢轄區片警呢等等，都一年了沒人知道？」「社區網格員沒有責任嗎？」

多名網民提出將老人送去養老院的建議，「老人在養老院也比在這樓道強，至少有床有被子」「社區把老人送養老院，多簡單的事兒，根本不用讓大女兒同意。」「用退休金住養老院就好了。」