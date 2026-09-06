深圳六旬富豪出軌敗露　夫妻聯手告90後小三「敲詐勒索」判14年

近期，內地知名律師張新年於微博爆料指，深圳一名年近六旬的知名投資界富豪，與一名90後女子維持多年婚外情，期間女子曾多次流產及為其代孕。



富豪婚外情被其妻子發現後，夫妻二人隨即聯手發起刑事報案與民事訴訟，90後女子最終一審被判處有期徒刑14年。案件除因高額判刑引發關注外，辯護律師更公開指控深圳市南山區人民法院在審理過程中存在嚴重程序違規，突襲取消新任律師資格並突擊宣判等，引發爭議。



婚外情敗露 富豪夫妻聯手送小三入獄

據張新年律師披露的細節，涉案男方為深圳投資界頗具影響力的企業家，女方則為一名90後張姓女子。兩人交往多年，期間男方曾向女方提供一定資金；且女方在交往期間曾多次因男方流產，並曾為其代孕。

婚外情暴露後，富豪妻子發起民事訴訟，要求女方返還交往期間獲得的全部財產；富豪本人則以涉嫌刑事犯罪（據了解為敲詐勒索罪）向警方報案。因法律上實行「先刑後民」原則，目前民事訴訟已被中止審理，刑事案件則迅速推進。

內地知名律師張新年公開一起案件，六旬富豪出軌敗露後，與妻子聯手將情人送進監獄。

律師指控：法院出爾反爾 認可資格翌日即突擊宣判

張新年律師與劉錄律師於9月3日受被告人家屬委託，正式成為該案的新任辯護人。張新年指，9月3日當天，南山區法院已現場確認其委託手續，並分兩次向律師發放起訴書副本及兩張電子卷宗光碟，律師隨即提交了法律申請及同類無罪案例。

然而，僅隔一日，至9月4日下午，南山區法院突以「被告人在一個審判程序中更換辯護人次數超過規定」為由，否認了張新年等人的辯護資格，且在未履行任何事前告知程序的情況下，直接越過新律師，向已被解除的前任律師告知已於當日作出一審判決，判處該90後女子有期徒刑14年，並拒絕向新辯護律師提供判決書。

張新年批評，法院此前已依法確認辯護資格，卻在翌日出爾反爾，屬於「嚴重的審判事故」，嚴重侵害了律師的執業權利和被告人的合法辯護權。

張新年在微博發佈的辯護人變更申請。

張新年發佈的緊急申請書顯示，被告90後的富豪情人被指控詐騙、敲詐勒索。

二審將堅持無罪辯護 呼籲正視刑事辯護困境

張新年表示，在司法實踐中，此類由婚外情引發的「敲詐勒索」案件，往往容易出現對女性過度重判的現象，導致「始亂終棄者有恃無恐」。他強調，雖然一審辯護資格僅被認可了一天，但二審期間將繼續配合法院，堅定為被告人作無罪辯護。

他同時指出，新修訂的《律師法》剛剛頒布實施，強調保障律師執業權利，但特區法院在實踐中仍出現此類「斷崖式異變」，顯示刑事辯護環境依然任重道遠。

截至目前，深圳市南山區人民法院及相關司法機關尚未就張新年律師的公開質疑作出官方回應。

張新年表示，此類案件判決都不利於女性，將在二審為被告無罪辯護。

張新年披露的事件在微博登上熱搜榜單，引發熱議。

該案件也在內地微博引發輿論討論，「深圳富豪不倫戀女孩被判14年」相關話題亦登上熱搜榜單。有網民將事件聯想到孫宇晨分手後向內地女星景甜索回3000萬彩禮的事件，表示「這兩口子比孫宇晨還很呀， 把小三送進去14年」；有網民對被判14年的女生表示同情，「為啥男的不判只判女」；不過也有網民認為這就是「做小三的後果」，「夫妻倆吃相可真難看。不過那女孩也是罪有應得，做什麼不好做小三，可憐之人必有可恨之處吧」。