洗Nike鞋被諷｢好帥好貴｣爆衝突　13歲男生遭同窗痛毆致殘失明

2024年5月，江蘇鹽城一名就讀私立寄宿中學的初一男生，在宿舍內遭同學揮拳狂毆，導致嚴重顱腦損傷及左眼失明，更造成肢體癱瘓及智力退化。涉案15歲同學早前被法院以故意傷害罪一審判處有期徒刑4年6個月，被告隨後提出上訴。受害男生父親控訴，兒子至今智力退化、被迫休學，醫療費累計逾600萬元（人民幣，下同），更怒斥校方事發後延誤救治逾兩小時，涉嫌嚴重失職。



洗Nike寫遭譏諷 更被施暴者重擊致頭骨骨折

據《中國新聞週刊》報道，受害男生小天（化名）就讀於鹽城市鹽都區一所私立寄宿制學校，案發於2024年5月11日晚，他當時正在宿舍刷洗母親剛購買、價值約500元的Nike運動鞋。15歲同班同學小海（化名）前往該宿舍找同學借外套，見小天洗鞋便稱：「哇，這個鞋好帥啊，一看就很貴的樣子，這又是誰的一輩子。」

小天穿Nike運動鞋遭譏諷引發衝突。（示意圖/Nike官網）

小天認為對方冷嘲熱諷，雙方隨即爆發口角。爭執期間，小天從洗手間拿出馬桶刷甩向小海，小海隨即揮拳猛擊小天左側頭部兩拳，將其按倒在地後，再連續重擊其後腦兩至三拳，當場致其頭骨骨折。

據悉，行兇的小海原於另一所中學就讀初三，開學不久辦理休學，其後轉入小天所在學校降級重讀初一。據同學介紹，小天和小海關係一般，此前有過摩擦矛盾，但從未動手打過架。

司法鑑定結果顯示，小天傷勢極為嚴重，其顱腦損傷伴腦受壓症狀、左眼盲目（4級）均構成「重傷二級」。傷勢更遺留嚴重的永久殘障，包括右下肢單癱、左側視神經萎縮致盲，分別達到人體損傷八級殘疾；同時小天患上器質性精神障礙，達到五級傷殘。

司法鑑定結果顯示，小天傷勢極為嚴重，其顱腦損傷伴腦受壓症狀、左眼盲目（4級）均構成「重傷二級」。（中國新聞週刊）

小天父親周先生表示，兒子事發至今一直休學，智力出現退化。治療至今已耗費逾600萬元，校方早前賠償200萬元，小海家屬僅賠償12萬元。周先生表明，待刑事判決落實後，將向行兇者家屬及校方追究民事賠償責任。

小海隨即揮拳猛擊小天頭部兩拳，致其頭骨骨折。（中國新聞週刊）

宿管塗藥了事未報警 家屬痛斥校方延誤救治

除行兇者的暴行外，校方在案發後的處理手法亦引發強烈質疑。事發當晚，小天受傷後向宿舍管理員求助，表示頭痛難耐並要求聯絡家長，但未獲准許。宿舍管理員檢查發現小天後腦起腫包、耳後破皮，為其塗抹藥膏，通知班主任後便讓小天回宿舍。

小天其後再度向舍監求救，最終在舍監房間內昏迷不醒。直至晚上9時47分，校方才首度致電小天家長。家長於晚上10時趕抵學校，發現小天昏迷不醒，才急忙報警並召救護車送院。家長表示，從小天被打至被送醫搶救，中間延誤至少兩小時，認為校方救治不力。

案件裁決文書。（中國新聞週刊）

被告辯稱「二次傷害」求脫罪 法院駁回

今年4月，鹽城市鹽都區法院作出一審判決，裁定小海故意傷害罪成，判處有期徒刑4年6個月。小海辯護律師在庭上主張學校延誤搶救，稱小天受傷後無人照料，在宿舍床上跌落碰撞床頭櫃，造成頭部「二次傷害」，屬於「多因一果」，請求法庭減輕被告責任。

法庭審理後指出，小海的毆打行為本身已具備導致被害人重傷的高度危險性，其傷害行為與重傷後果存在刑法上的因果關係，對辯方意見不予採納。

被告方隨後提出上訴，二審原定於10月29日開庭，目前已宣告延期。涉事學校及當地教育局對事件不願回應，涉事原班主任已調離崗位。