台南學校旁男子隨機斬人釀4傷　兩婦捱斬　兇徒襲警遭開兩槍制服

台南市麻豆區今日（13日）上午發生隨機斬人事件。65歲王姓男子疑因精神狀況不穩，持水果刀在學校附近攻擊路人，造成兩名婦人受傷。警方到場勸降無效，王男持刀衝向警員，警員連開兩槍擊中其下腹部及大腿，當場將其制服。事件共造成不包括兇徒在內4人受傷，均無生命危險，詳細動機仍待調查。



65歲王姓男子疑因精神狀況不穩，持水果刀在學校附近攻擊路人，造成兩名婦人受傷。（記者爆料網）

校旁亂斬途人 兩婦中刀

據台媒《TVBS新聞網》，事發於今日上午6時許，地點在台南市麻豆區一所學校附近。警方調查指，王姓男子在該區域閒晃，行為舉止異常。他手持一把從家中攜帶的水果刀，突然朝路過民眾揮砍。

現場目擊者稱，當時看到一名男子拿着刀在路邊走來走去，行為怪異，未料他突然朝路過婦人砍去，嚇得眾人四散奔逃。

有民眾立即報警。事件造成兩名婦人受傷，其中70歲王姓婦人右手臂遭砍出2厘米刀傷，送往麻豆新樓醫院治療。

兇徒突朝警方衝去遭開兩槍制服

警方迅速趕抵現場，發現王男仍拿着刀蹲在樹下，情緒明顯不穩。警員上前勸導，要求他交出刀子，並說「聽我的」，試圖安撫其情緒。未料王男突然情緒爆發，朝警員衝過來，一邊罵三字經，一邊作勢拿刀攻擊。

警員當時拿着大型木棒反擊，試圖阻止男子靠近，但王男依舊不受控制，持續揮舞刀子。警員在警告無效後開槍，連開兩槍擊中男子下腹部及大腿，男子應聲倒地，警方隨即上前壓制逮捕。

警員在警告無效後開槍，連開兩槍擊中男子下腹部及大腿，男子應聲倒地，警方隨即上前壓制逮捕。（記者爆料網）

過程中，一名25歲警員右上臂後方遭刀劃傷1厘米，送往麻豆新樓醫院，幸無大礙，另1警擦傷後續也就醫治療。持刀男子則因槍傷送往永康奇美醫院急救。

兇徒疑精神不穩定

事件共造成不包括兇徒在內4人受傷，所有傷者均無生命危險。警方表示，持刀男子目前已脫離險境，待傷勢穩定後將進行訊問，釐清作案動機及是否有其他共犯。

初步研判，男子疑似因精神狀況不穩而隨機攻擊路人，但詳細原因仍待進一步調查。

麻豆分局表示，警員在現場多次勸導無效，男子又主動朝警員攻擊，警員為保護自身及民眾安全，依法使用警槍，處置符合程序。