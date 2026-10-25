稻城亞丁遊客抱頭痛呼衝落山　景區救援：屬早期腦水腫表現｜有片

10月23日，四川甘孜州稻城亞丁景區有遊客疑因高原反應（高山症），突然失控衝下山坡，抱頭痛苦大喊，幸經救治後已恢復正常。



影片顯示，一名遊客突然在行人步道衝下山坡，身體靠着石塊後抱頭大喊，又稱「好疼啊」，有遊客懷疑是缺氧導致，後來有多名遊客扶助員到場協助，拍打其背部安撫。

景區工作人員回應稱，該名遊客是前期腦水腫的表現，經救助人員及時救治後，他已恢復正常。

高原腦水腫是重症高原反應之一，早期徵兆是步態不穩、協調性變差，之後可能出現劇烈頭痛、意識模糊、行為異常、幻覺，進而陷入嗜睡甚至昏迷。

10月23日，稻城亞丁有遊客突然抱頭痛呼狂奔下山。（影片截圖）

什麼是急性高原病？

四川大學華西醫院高原醫學科陳磊教授介紹，急性高原病是指短時間內進入2500米及以上海拔的高原地區，暴露於低氧環境後出現的病理反應，包括胸口發悶、呼吸困難、頭痛、噁心嘔吐，甚至出現肺水腫、腦水腫等病症。

嚴重低氧血症高風險人群，以及慢性病患者更容易有高原反應。高海拔地區的缺氧環境會加重冠狀動脈疾病、高血壓、顱內血管畸形等疾病病情；患有嚴重慢性阻塞性肺疾病、支氣管哮喘、間質性肺病、先天性心臟病、肺動脈高壓者，在任何海拔高度都有發生嚴重低氧血症的風險。

急性高原病主要包括急性輕型高原病、高原肺水腫和高原腦水腫三種類型。

急性輕型高原病

急性輕型高原病，主要症狀為到達高原數小時或一兩天內，出現的嚴重頭昏頭痛、噁心嘔吐、心慌氣短、胸悶眼花、食慾減退、腹脹腹瀉、手足發麻、失眠等情況。一般情況下，這些症狀一星期左右會逐漸消退，若病情加重且診治不及時，可發展為重型高原病。

高原肺水腫

高原肺水腫是由高原低氧引起的肺型急性重症高原病，主要症狀為靜息時呼吸困難、胸悶、咳嗽、咳白色或粉紅色泡沫痰、活動能力減退等。一旦在高原發生肺水腫，需立即求醫接受治療。

高原腦水腫

高原腦水腫是由高原低氧引起的致命性中樞神經系統疾病，主要症狀為劇烈頭痛、嘔吐、表情淡漠、精神憂鬱或欣快多語、煩躁不安、步態蹣跚、肢體活動障礙、昏睡或昏迷，是急性高原病最嚴重的情況。

稻城亞丁景區。（微信公眾號＠稻城亞丁景區／-Bbbus）

稻城亞丁景區。（微信公眾號＠稻城亞丁景區／-Nefelibata22）

冬天的稻城亞丁景區。（新華網）

如何預防高原反應？

緩慢的海拔提升，有助於機體逐漸適應低氧環境，降低高反發生率。前往海拔3000米以上的地區時，可先到海拔2000米或2500米左右的中等海拔地區遊玩，並至少留宿1天，再前往更高海拔的地區。在高原地區旅行期間，晚上盡量在相對低海拔地區過夜。

到達高海拔地區後，需要攝入充足的碳水化合物，避免劇烈的體力活動，還可間斷吸入低流量氧，並保持平靜、放鬆的心情。

若出現高原反應，應暫停繼續前往海拔更高的地區，有條件的應盡快吸氧。輕微的高反通常會在症狀出現後的24至48小時內好轉。若以頭痛為主，患者可服用止痛藥來緩解癥狀。若症狀惡化或在兩天內沒有任何改善，應盡快前往海拔較低的地區，並就醫治療。