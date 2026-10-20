21歲男穿越稻城亞丁突發高反亡　傳家屬拒付落山費求免費救援捱轟

四川亞丁國家級自然保護區發生致命戶外事故。一名21歲廣西男子日前非法穿越保護區時突發嚴重高山症，經多方救援後，在下撤途中不幸離世。事後網上流傳家屬「拒絕出錢請馬幫（以馬匹等馱獸來運送貨物的民間商貿運輸團體）、想找免費直升機」等傳言，引發網民熱議。不過，參與救援的工作人員向內媒澄清，男子的母親已支付馬幫及嚮導費用共7500元（人民幣，下同），並無拒絕付費。



救援人員徒步18小時搜救 尋獲時已深度昏迷

據《紅星新聞》，事發於10月11日，有行山客在海拔約4500米的娘西牛場附近，發現該男子獨留帳篷內，出現肺水腫、腦水腫，血氧僅53%，已不能正常說話及行動，隨即報警。

由消防、亞管局及醫生組成的9人救援隊徒步上山，歷經約18小時，於12日中午尋獲男子，當時他已陷入深度昏迷。救援隊隨即將其向低海拔轉移，惟至13日下午抵達水洛鎮時，男子已無生命體徵。

傳堂姐嫌萬元馬幫費貴 網上發文求免費直升機

據網上流傳的帖文指，事發後遇難男子的堂姐曾透過線上聯繫當地馬幫，但對方開價1萬元上山救人時，堂姐嫌貴拒絕並直接拉黑對方。

隨後堂姐轉戰社交平台「小紅書」發帖求救，明確要求派出「免費救援隊」及「免費直升機」帶堂弟落山。

當時有大量網民留言提醒她，堂弟情況危急，必須立即施救，催促她當機立斷付費救人。惟堂姐未有聽從，反而與指責她的網民爆發爭執，堅持要等待免費的救援隊前往。

目前，官方尚未就事件作出完整公布，對於死者失救的具體原因，仍有待進一步釐清。不過，原本在網上求救的相關帖文，目前已被刪除。

死者母親實付7500元並無拒付

不過有參與救援的工作人員透露，在救援下撤途中，因路途遙遠需租用馬幫，徵得其母親同意後，對方轉賬1萬元，事後退回未用完的2500元，實際支付7500元。

下山後，其母曾想給救援隊每人發50元紅包致謝，但被眾人婉拒。工作人員強調，此次救援僅收取馬幫及嚮導費，其餘如救護車、醫院等費用均未收取，「人都走了，再說費用沒有意義」。

核心區禁穿越 官方嘆防不勝防

亞管局指出，事發地不在景區，屬保護區核心區，嚴禁非法穿越。監控顯示，男子與3名在景區旅遊巴上臨時結識的行山客同行，因景區設卡，他們選擇從其他野路岔道非法潛入。

亞管局曾於今年9月發佈嚴禁非法穿越公告，警告該區域極易發生高原急性反應，且救援難以快速抵達。工作人員無奈表示，現時仍有人無視禁令，甚至與勸返人員發生爭執，呼籲遊客敬畏自然，選擇正規遊覽線路。