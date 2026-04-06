玉龍雪山大風纜車減速　遊客高反失溫　千人滯留4600米山頂5小時

內地清明假期期間，雲南麗江著名景點玉龍雪山發生大規模遊客滯留意外。4月4日傍晚，山頂突發強風雪，景區因安全理由調低索道運行速度，導致數千名遊客在海拔4600米的高寒缺氧環境下，被迫在室外排隊逾5小時。多名遊客投訴指，景區初期拒絕開放室內候車大廳，任由老幼在攝氏零下10度的狂風中受凍，導致大批人出現失溫、高山反應及嘔吐症狀，場面混亂。



據《現代快報》、《瀟湘晨報》等內媒報道，4月4日下午5時左右，玉龍雪山景區天氣突變，最大風力達到9.5級。出於安全考慮，景區將索道運行速度由每秒6米降至每秒2米。速度驟降導致下山運力嚴重不足，大量原本計劃下山的遊客被「卡」在山頂平台。

雖然景區管委會回應稱，當日不存在「滯留」一說，只是出現「延遲下山」，大部分遊客已於當晚10時左右安全撤離。然而，多名身處現場的遊客卻在社交平台直斥景區「漠視生命」，指控景區在明知風大、索道受阻的情況下，下午5時仍持續放人上山，直接導致山頂人潮失控，有人甚至直到次日凌晨才回到酒店。

大量遊客滯留山頂。

遊客深夜坐纜車下山

室外排隊4小時凍到「手現紫斑」 遊客躲廁所避風

據《現代快報》報道，來自上海的盧女士表示，事發時正值生理期，她在室外排隊近2個小時，全身凍到發抖，手臂出現紫色小斑點，且伴隨失溫嘔吐。她曾要求到室內凳子休息，卻遭工作人員以「必須排隊」為由拒絕，交涉多次才獲准坐下。

盧女士說，她休息了半小時後繼續排隊，直到晚上10點多才等到下山的索道，後來在索道上就嘔吐了，「景區沒有什麽應急措施，溫水毛毯這些都沒有，很多遊客都凍得不行了，後來才看到發放氧氣瓶和棒棒糖。」

另一位廣東遊客則形容，山頂體感溫度低至零下10度，有人因穿衣單薄，被迫用垃圾袋包裹身體保暖，「在外面吹了3個小時冷風，自備的氧氣快用完了，一開始景區沒有提供氧氣瓶，直到很多遊客扛不住了，才把氧氣瓶運上來。」有女遊客更指，由於工作人員起初不准進入候車大廳，大量遊客只能躲進廁所避風。有遊客在網絡發布的貼文顯示，不少小孩因寒冷缺氧大聲哭鬧，更有孕婦出現呼吸不暢。

應急物資被指滯後 景區提供退票處理

針對服務不周的質疑，遊客普遍反映景區應急預案極度差劣。有網帖指控，初期氧氣瓶竟要「加價收費」，直到遊客集體抗議後，景區才開始發放免費氧氣、糖果及熱姜茶。有受困遊客批評：「景區明明有室內空間，愣是不開放，直到遊客發火才提供，連一杯熱水都沒有。」

玉龍雪山管委會對此表示，4月4日下午5點左右，景區突然刮起大風，風力最大達到了9.5級，出於對索道安全運行的考慮，景區將索道的運行速度從全速6米/秒下降到2米/秒，導致運送遊客的速度變慢，出現了遊客延遲下山的情況，但是不存在 「滯留」一說，大部分遊客在當晚10點左右被安全運送下山。

在這期間，景區也同步啟動了應急預案，為等候的遊客發放氧氣瓶、糖果、姜茶等，也有醫療、急救等服務保障遊客的安全。對部分要求退票的遊客，工作人員在現場辦理了退票。後續有覺得體驗感不好的遊客，還可以繼續聯系景區辦理退票，目前正逐一溝通後續處理。

有遊客證實，已收到140元人民幣的索道退費，但不少人仍堅持要求景區公開道歉，並整改限流方案，避免「噩夢」重演。