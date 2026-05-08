重慶32歲女私闖冰川未開發區域　高反失溫於4600米營地帳篷中遇難

五一期間，四川省甘孜藏族自治州（以下簡稱甘孜州）中山峰冰塔林，一名女登山客和隊友結伴在4600米營地紮營，次日在帳篷中被發現已遇難。當地體育中心相關負責人表示，這幾名遊客為違規徒步穿越未開發地區，出事女遊客因高反（高原反應；高山症）失溫遇難。



事發路線難度大 驢友：積雪達大腿深

綜合《極目新聞》、《紅星新聞》報道，一名女性驢友（登山愛好者）稱，5月3日因突遇暴雪，她和同伴從山上下撤期間，遇到兩隊救援隊、嚮導和警察上山，並聽說一名年輕女子和隊友結伴上山時，在4600米營地遇難。

網傳救援影片截圖。（極目新聞）

她介紹，事發的中山峰冰塔林屬於難度較大的路線，平時比較冷門，登頂冰塔林大約需要3天，第一天是3600米營地，第二天是4600米營地，第三天衝頂。由於道路艱險，路上沒有嚮導，大家都是自主攀登。

另一名男性驢友表示，由於連續暴雪，他上山時積雪已達大腿深，4600米營地有十幾頂帳篷，其中就有遇難女子的帳篷。

海螺溝戶外運動管理中心相關人員稱，遇難女遊客來自重慶，32歲，其遺體已運下山，她們一行五人登山前均未報備。

今年五一期間，有網民社交媒體上發出徒步穿越中山峰冰塔林的相關影片。（紅星新聞）

景區：遊客私自進入未開發區域 高反失溫致命

5月7日，甘孜州瀘定縣燕子溝鎮政府工作人員表示，「中山峰在自然保護區內，是未開發區域，不能進入」。

甘孜州體育中心相關負責人稱，中山峰沒有開放，出事的遊客與同伴是私自進入，違規徒步穿越，女遊客因高反失溫遇難。負責人又稱，該部門在山峰主路設置關卡，也有派工作人員值守，但遊客「從半山或者其他途徑（偷偷繞其他路）進去。」

今年五一期間，有網民社交媒體上發出徒步穿越中山峰冰塔林的相關影片。（紅星新聞）

景區曾發佈禁止在未開發區域活動公告 恢復時間未知

公開資料顯示，冰塔林形成於中山峰（海拔6886米）之下，海拔約5050米，是貢嘎山區最為壯觀的冰塔林景觀之一，由冰川運動與特殊氣候條件共同塑造而成。冰川末端發育出密集的冰塔，形態各異，景觀壯麗，前往冰塔林的徒步路線以燕子溝為起點和主要通道，是一條高難度、高風險的徒步線路。‌

中山峰冰塔林。（極目新聞）

海螺溝景區管委會等於2025年12月7日發布關於禁止在海螺溝轄區未開發開放區域（海螺溝冰川森林公園5A景區範圍以外區域）開展登山、徒步等戶外活動的公告，公告之日起對區域內戶外線路實施封閉管理，嚴禁在封閉範圍內開展登山、徒步等戶外活動，恢復開放時間及開放區域將經專業安全評估後另行公告。

景區提醒，違反本公告規定擅自進入未開發開放區域，造成人身財產損害的，相關風險與責任由組織活動的單位或當事人自行承擔；對違規組織或個人，將依法依規追究責任，構成犯罪的移送司法機關處理。

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