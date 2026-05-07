女遊客昏厥被按人中後打人　網懷疑扮暈慳錢　嚮導：高反產生幻覺

5月3日，在海拔3400米的雪山下撤途中，一名女子因嚴重高反（高原反應；高山症）陷入昏厥，同行嚮導採取「掐人中」急救，對方剛恢復意識便向他揮拳擊打。現場影片在網上流傳後引起討論，甚至有網民質疑女事主是假裝暈倒想免費下山。

涉事嚮導指出，女事主打人或因高反產生幻覺，對方事後已道歉。面對網上「裝暈省錢」的惡意揣測，女事主否認並已報警處理。



影片顯示，一名身穿紅色衝鋒衣的女子疑高山症坐在路邊，一名身穿紫色衝鋒衣的男嚮導為她按壓人中，她恢復少量意識後，突然揮拳打向該男子，並詢問「痛嗎？」。

張女士因高反昏厥，嚮導採取「掐人中」急救。（影片截圖）

《紅星新聞》報道，5月7日，涉事男嚮導介紹，身穿紅色衝鋒衣的是其所帶的遊客張女士（化姓），事發時已經快到終點，張女士高反嚴重昏厥，打人或因高反產生幻覺。

他介紹，5月3日，張女士與朋友攀登雪山路線「翡翠之眼」，並付費讓他作嚮導帶路，當時他們正在下撤到終點的路上，期間張女士肚痛如廁後無法繼續行走，並出現高反，「蹲在那起碼一個多小時都沒走，問她話也不說，之前啥事情都沒有，下撤都是一路開著玩笑下來的」。

嚮導和其他同行者接力攙扶張女士走路，直至去到公路邊徒步起點位置，她因高反昏迷，嚮導先後掐張女士的虎口及人中才恢復意識，「當時海拔3400多米，她說的話我聽不懂，她朋友也聽不懂，糊裏糊塗的」。

嚮導為張女士「掐人中」急救。（影片截圖）

張女士恢復意識後朝嚮導揮拳。（影片截圖）

張女士恢復意識後朝嚮導揮拳。（影片截圖）

嚮導認為，張女士打人應該是高反嚴重，產生幻覺，並不存在網民所說的想免費下撤，裝暈等情況，對方亦知悉若行程中出現嚴重高反，下撤距離較遠才要另付救援費，但張女士昏倒的位置離終點近，所以不涉及費用。事發翌日，張女士也向其道歉。

張女士稱，當日由一名嚮導帶領她和朋友二人攀登雪山，上山時她並未發生高反，但在下撤快到終點時，因肚痛不適如廁，「之後就一瞬間耳鳴了，那時候應該就開始高反了」。

張女士被「掐人中」後恢復意識。（影片截圖）

張女士表示，嚮導幫她陷人中，她甦醒後揮拳打對方，當時她分不清是境夢抑或現實，之後也未能憶起事發經過，直至在次日的返程路上，同行朋友才告知她此事。她得悉後立即聯絡嚮導道歉，對方也表示原諒，不追究此事。

然而，有關片段在社交平台引起討論，不少網民認為張女士「裝暈」、「故意以此來免費下山」，又發表諸如「面相就不是個心善的」、「下次讓她自生自滅吧」等評論。張女士稱，相關言論對其生活造成極大困擾，她已就此事報警。