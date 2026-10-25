內地23歲女疑拒表白遭報復　生活照被放色情App造謠　疑犯被捕

內媒《極目新聞》報道，內地一名23歲女子方得詩（化名）於今年7月得知，她發佈的生活照被人轉發至境外色情軟件上，並配上了捏造的色情文字與私隱信息。涉事帳號還發佈了多名女性的相片甚至私密影像。隨着越來越多受害者參與維權，線索指向了方得詩的學長張某。方得詩懷疑是自己曾拒絕張某表白遭到報復。目前涉事男子已被警方刑事拘留，現正處於取保候審階段。



方得詩收到的訊息。（極目新聞）

今年7月初，23歲方得詩發現她的生活相片被轉發至一款色情軟件上，配文有明顯的色情化與侮辱性描述，帖文標出了她的真實姓名、城市、學校，並配有侮辱性文字、捏造的情感經歷等信息。據介紹，該軟件中不僅包含大量色情內容，還打出了售賣非法藥物及針孔攝像頭、提供性服務等的廣告，還設有AI換臉生成色情影片等功能。

方得詩發現，還有女性跟她有同樣的遭遇，有人的生活照被竄改成了色情圖片，有人的私密影像被發佈傳播。多名受害者選擇了報警處理或配合警方調查。隨着越來越多受害者參與維權，線索指向了方得詩的學長張某。受害者共同委託的律師團隊調查後認為，張某很有可能就是帖文發佈者。

留言區評論。（極目新聞）

方得詩回憶，2023年，她和這名張姓學長相識，後來張某曾向方得詩表白但被拒絕。方得詩猜測，此次案件她之所以被捲入其中，可能是因為她當年拒絕張某的表白之後，對方產生了報復心理。而其他受害者中，有人與張某只有甚少的接觸，有人曾與張某交往。

方得詩提供的立案告知書顯示，7月25日，張某涉嫌傳播淫穢物品一案被警方立案偵查。後來她從警方處得知，張某已被刑事拘留，目前處取保候審階段。

方得詩表示，自己公開發佈生活照片時，從未想到它們有一天會被這樣傳播。雖然心存恐懼，方得詩還是希望能夠通過維權避免更多人受害，也希望這次的事件可以給更多人帶來提醒。

7月25日，張某涉嫌傳播淫穢物品一案被警方立案偵查。（極目新聞）

事發後，張某曾向受害者們發送道歉信息，他承認曾將受害女性的照片和個人信息泄露給他人，但稱沒想到有人進行了進一步的傳播，影響了受害者的聲譽。不過，張某並未在相關道歉信息中明確承認，自己就是色情帖文的發佈者。（極目新聞）

律師：普通生活照色情化傳播的實施侵害成本更低

北京市千千律師事務所律師、NetForHer數字暴力項目專員汪姝文表示，相比私密影像的非自願傳播，普通生活照色情化傳播的實施侵害成本更低，定位加害者的難度也更高。

私密影像的非自願傳播較常發生在親密關係中，而普通生活照的獲取渠道更廣，任何能夠接觸到照片的人都可能實施侵害，受害者也因此更難找到加害者。而涉事平台位於境外，也給受害者的維權增加了困難。