小鵬X9車禍翻側報廢Air-bag「零彈出」　售後稱撞擊力不夠惹議

10月15日，江蘇鎮江車主劉先生的朋友駕駛其小鵬X9發生車禍，車輛連撞樹木、電線桿後翻側報廢，車內安全氣袋卻無一彈出。

劉先生質疑車輛安全系統存在缺陷，售後卻辯稱「撞擊力度不夠、撞擊點位不對」，官方亦回應未達碰撞傳感器觸發條件，令他不禁嘲諷「難道撞車還要挑點位」。



劉先生稱，出車禍後車內安全氣袋並無彈出，質疑車輛安全系統存在缺陷。（影片截圖）

江蘇廣電總台城市頻道《南京零距離》報道，劉先生介紹，10月15日，朋友駕駛其小鵬X9，他則坐在副駕，事發時車速87公里／小時，兩人避讓前車時失控衝入綠化帶，連續撞斷幾棵樹、撞上電線桿與石頭後翻側，車頭盡毀。

在強烈衝擊下，全車的安全氣袋未有彈出，幸劉先生與朋友短暫昏迷後自行爬出，未有受傷。劉先生稱，當時交警到場質疑氣袋未彈出的原因，保險公司亦判定車輛報廢。

劉先生的小鵬X9車頭盡毀。（影片截圖）

劉先生稱，出車禍後車內安全氣袋並無彈出，質疑車輛安全系統存在缺陷。（影片截圖）

劉先生的小鵬X9車頭盡毀。（影片截圖）

事後，劉先生聯繫小鵬汽車的售後客服，要求對方解釋車輛安全系統的問題，但對方表示是撞擊的力度不夠及點位不對，「發生撞擊的時候，速度87公里每小時，我不知道車速要多快力度才夠。4S店還給我一個解釋，說我撞的點位不對，難道出交通事故的時候，我要找點位去撞嗎？」。

根據小鵬X9用戶手冊中「氣囊展開條件」的相關表述：當碰撞的衝擊力被吸收或分散到車身時，安全氣囊可能不會展開；但根據發生事故時的衝擊狀況不同，安全氣囊有時也會展開。手冊中更有圖示說明氣囊展開和不展開的情況。

小鵬X9用戶手冊中對「氣囊展開條件」的相關表述。（影片截圖）

小鵬X9用戶手冊中對「氣囊展開條件」的相關表述。（影片截圖）

小鵬X9用戶手冊中對「氣囊展開條件」的相關表述。（影片截圖）

小鵬4S店的售後工作人員曾聯繫劉先生，建議將車上的電腦模塊拆走送到廠家檢測為何安全氣袋沒有彈出，但他擔心廠家送檢有篡改數據風險，決定自費委託第三方機構檢測，若檢測結果有問題，4S店不僅要承擔檢測費用，還要賠償。

江蘇永衡律師事務所律師賀禮周建議，車輛送檢前要共同封存物證，必要時可向法院申請訴前證據保全。車主完成初步舉證後，舉證責任會轉移到生產者一方，由生產者證明安全氣袋系統不存在缺陷，或者存在法律規定的免責情形。若證實車輛存在缺陷，車主可依法索賠。