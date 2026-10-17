有片｜尊界V800急煞踏板連斷3車　官方稱檢測合格為何難息質疑？

過去一個星期，汽車圈最受關注的一件事，就是尊界V800煞車踏板支架斷裂。這部賣到100萬（人民幣，下同）、被形容為「全世界最頂級的MPV」的國產超豪華電動車，在一次封閉場地的緊急制動測試裏，3台全新未經改裝的車，煞車踏板支架全部斷裂，煞車距離長了接近四倍。



尊界V800發布會。（影片截圖）

從「全世界最頂級MPV」到江淮市值跌停

尊界是華為鴻蒙智行與江淮汽車聯合打造的品牌，屬於鴻蒙智行「五界」之一。分工上，鴻蒙智行主要提供智能技術與軟件服務，各大車企負責硬件和整車製造。

這次出事的尊界V800，是尊界的旗艦大型增程MPV，於今年8月上市，售價76.6萬至101.6萬。負責相關業務的華為終端BG董事長余承東，曾經這樣形容這台車——「跨代領先、全面領先的旗艦車型」、「全世界最頂級的MPV」。在內地國慶假期期間，他還親自把一台尊界V800交付給霍英東集團行政總裁霍震寰。

在內地國慶假期期間，他還親自把一台尊界V800交付給霍英東集團行政總裁霍震寰。（微博）

10月8日，內地著名車媒「懂車帝」發布了一條封閉場地實測影片。3台全新、未經改裝的尊界V800，連續以時速100公里做緊急煞車，先後出現制動踏板支架斷裂，且斷裂位置、失效形態高度一致。踏板一斷，腳剎瞬間失效，只能靠P擋應急，煞車距離由38米暴增到140米。影片還指出，斷裂處存在熔接痕，料厚和加強筋設計偏弱。

這條影片當天霸榜全網熱搜，但很快，在B站、抖音等多個平台就變得「不可見」。市場的反應更加直接：10月8日、9日，江淮汽車連續兩個交易日跌停，合計蒸發大約117.67億市值。股價跌，不代表已經證明產品一定有問題，但最少反映出市場對這件事的疑慮不是一句「符合標準」就可以打發。

10月8日、9日，江淮汽車連續兩個交易日跌停，合計蒸發大約117.67億市值。（網絡圖片）

測試環境爭議：是正常急煞還是「濫用工況」

整件事最核心的，就是技術爭議。尊界官方聲明，制動系統高於國標、高於行標開發，用戶在實際使用場景裏面沒有發生過斷裂，而懂車帝的測試屬於「非標準的極端工況」。

懂車帝此前公布，測試中的真實峰值踏板力是1612牛，並強調這是正常的大力制動，是汽車實測最基本的科目之一。不過，制動系統廠家伯特利的董事長袁永彬不同意，他在朋友圈反駁稱，試車員是側向用力，踏板是被「別」斷的，屬於「濫用工況」。他還說，大約250牛已經足夠讓車輛達到最大減速度，「普通駕駛員根本踩不斷」，他批評「個別媒體以犧牲中國品牌的口碑獲取流量，不敢恭維」。

網傳伯特利董事長袁永彬的朋友圈截圖。（網絡圖片）

有網民質疑伯特利與尊界有供貨合作，伯特利方面回應，儘管江淮汽車是公司客戶，但雙方不存在該車型制動踏板的供貨合作。

一邊說是「正常大力制動」，一邊說是「濫用工況」，究竟誰說得通？

中國汽車工程學會副秘書長邱勁草提出一個實際問題：普通人面對突發異常，永遠是先穩方向、再煞車減速，不應該要求公眾「踩煞車要適中、要找角度、緊急情況都要控制力度」。他引用通用汽車標準指出，煞車踏板要承受持續大載荷，正常工況下不應該斷。

懂車帝實測影片截圖。（懂車實測）

懂車帝實測影片截圖。（懂車實測）

塑料支架非原罪 設計冗餘是否不足？

懂車帝拆解顯示，斷裂的支架是PP+GF40，即聚丙烯加40%玻璃纖維的改性塑料。不過，用塑料不等於有問題。有車企整車產品副總工程師澄清，目前行業主流其實大多用塑料支架，寶馬、大眾汽車、豐田（Toyota）、本田（Honda）都有車型這麼做；有些車企說自己「踏板是鋼的」，說的其實是連桿，支架使用的同樣是塑料。

懂車帝實測影片截圖。（懂車實測）

所以，材料可能不是關鍵，設計才是。懂車帝指出，尊界V800的轉軸區只有一層立板支撐，而同一供應商、同一材質的其他車型，在這個位置有2至3層加強立板。北方工業大學研究員張翔表示，3車斷口完全一致，更像是設計層面的系統性問題，而不是偶發批次故障。中國汽車流通協會專家章弘也說得直接：材料不是問題，但安全冗餘壓得太少，就更容易出事。

懂車帝實測影片截圖。（懂車實測）

尊界再次回應 為何難解公眾疑慮

10月13日，尊界發布第三方檢測結果表示，經國家認可的第三方檢測機構檢驗後，尊界V800制動踏板符合行業標準，加嚴到縱向力3000牛之後，也沒有出現裂紋和損壞。

10月13日，尊界發布第三方檢測結果。（微博）

但爭議不但沒有平息，反而引發更多疑問。一，這是「台架測試」，與實車緊急制動的瞬時衝擊是兩個場景——標準沒說力是以什麼速度加上去。二，檢測的是「升級後」還是「出事那批」的踏板？公眾並不清楚。三，同一供應商、同一材質，別人有2至3層立板，尊界只有一層——這條最關鍵的機構對比，官方到今天仍然沒有正面回應。

懂車帝實測影片截圖。（懂車實測）

懂車帝實測影片截圖。（懂車實測）

監管出手整頓新能源「速成車」

10月8日晚，尊界發布首份《情況說明》，說制動系統「高於國標完成驗證」，會為已交付用戶免費升級。但事發當天，懂車帝那條主測試片，在微博、B站、抖音、微信公眾號等多個平台消失，微博熱搜前五十位，一度找不到「尊界」相關的詞條。

新疆政府官方帳號「新疆發布」曾發文點名批評。（微信公眾號）

新疆政府官方帳號「新疆發布」曾發文點名批評。（微信公眾號）

新疆政府官方帳號「新疆發布」曾發文《回應產品安全問題能不能說人話》點名批評：企業為什麼不想說人話？因為人話太重。說一句「我的車很安全、煞車踏板踩不斷」，是要負法律責任的；但說一句「我高於國標行標」，是可以免責的。危機公關說官話，是想撇清責任。

然而，這篇文章上了熱搜之後沒多久，就顯示「作者隱私設置無法查看」。企業用官話築起防線，官媒點破真相又被下架，留下的，只有一班心驚膽戰的車主。

這件事碰上另一個更大的議題——「速成車」。影片發布兩天後，工信部、公安部等四部門發布《徵求意見稿》，裏面要求，新申報產品必須完成綜合可靠性與耐久性、結構可靠性、軟件功能可靠性等測試；整車可靠性驗證里程不得低於3萬公里，環境適應性驗證周期不少於1年，還要包含「高寒—高溫—高寒」的兩冬一夏全周期極端環境試驗。

尊界V800進行冰雪路面測試。（尊界汽車）

尊界V800進行規避突發情況測試。（尊界汽車）

業內普遍把這份稿視為對「速成車」爭議的官方表態。10月11日，《人民日報》客戶端也發文表明，一輛車的煞車踏板，絕對不應該在駕駛中斷裂。文章批評部分車企為搶市場過度壓縮研發周期、刪減實車驗證流程，最終由消費者買單。

當然，開發周期短，不一定等於驗證不足。成熟平台可以複用已驗證的電池、電驅、底盤模塊，部分結構和碰撞驗證可以用仿真先做，還可以運台車去南半球做反季節測試。但業內專家也提醒，仿真難以準確把握製造工藝的缺陷，所以徵求意見稿才要設最低里程和「一年、兩冬一夏」。

安全，不應該是「最大的豪華」

尊界V800官方指導價101.6萬。（尊界汽車）

「雲水天青」配色標價15萬。（尊界汽車）

四川成都一名尊界V800準車主賀先生，買的是頂配領航版，官方指導價101.6萬，他交了5萬定金，用15萬選配「雲水天青」配色，再加一台2萬的咖啡機，落地超過120萬。他看完那條實測片後，就算定金已經無法退回，他也決定不提車。他說，「能把煞車踏板支架都踩斷，這個是不可接受的。作為車主，基本的安全感喪失了。」他還說，身邊幾位未提車的準車主，已經都不想提了。

四川准車主表示不想提車。（網絡圖片）

而尊界客服10月11日回應稱，訂單進入鎖定期，定金無法退還。升級方案於10月底確認，11月安排。但有記者走訪北京4家門店，問「免費升級」到底怎麼升級，結果4間店有4個說法——有的說免費加固加終身質保，有的說後續排產直接裝升級版，有的說改用更長玻璃纖維、抗疲勞提升2至3倍，還有一間直接答「不知道」。同一間公司、同一個承諾，落到門店可以有4個版本。

談到這裏，其實已經不是一條踏板的問題，而是一間企業怎麼面對公眾——說法可以有4個版本、報告答不到核心問題、連官媒問一句，文章都會被隱藏。但他們在廣告上面只寫一句話：「安全是最大的豪華」。

尊界V800的發布會上寫著一句話：「安全是最大的豪華」。（尊界汽車）

但綜觀整件事，我們不妨反問：安全，什麼時候變成了一種「豪華配置」？安全，不應該是加錢才有的選裝項，也不應該是宣傳冊上的一句口號，更不應該是出事之後，用一串標準編號去兜底的免責聲明。安全，是一部車、一個品牌，最基本的底線。

一個煞車踏板支架，可能本身不貴。但它背後，是一條人命、一個家庭。尊界這件事，到今天為止還有很多問題沒有回答：斷裂原因是什麼？是設計缺陷還是偶發瑕疵？同一供應商、同一材質為什麼只有尊界斷？升級方案具體是什麼？發現問題不可怕，可怕的是迴避問題。

工信部、市監局介入調查

10月15日，針對「尊界V800汽車煞車踏板支架斷裂問題」，國家工業和信息化部、中央網信辦、市場監管總局成立聯合調查組開展核查，並依法依規處理。

工信部、市監局介入調查。（央視新聞）

尊界風波持續延燒，目前正在等候官方調查結果。《香港01》評論，輿論監督作用非常重要、不可或缺，企業應該虛心直面公眾的疑問，努力做到「有則改之，無則加勉」，用實實在在的產品安全與質量來說話。

文中指出，企業有追求「跨代領先、全面領先」的抱負難能可貴，但任何宏大的抱負都應該守住安全與質量的底線。愈是大的企業，愈要有胸懷來面對公眾的疑問與監督，因為只有這樣，企業發展才能行穩致遠，中國經濟才能在解決一個又一個問題過程中不斷往前進步。