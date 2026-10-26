跑山賽11選手超時無物資包報警　主辦方拒補發：絕不改變競賽規程

2026莫干山跑山賽日前在浙江德清舉行，賽事期間受颱風「薔琵」影響，當地風雨交加、山路泥濘難行，11名選手因未在規定時間通過檢查站（Checkpoint），抵達終點後因無有效成績且無法領取完賽包而集體報警，指責主辦方未因惡劣天氣叫停比賽。

賽事主辦方朗途體育回應稱，逾99%選手正常通過涉事檢查點，且賽前已主動縮短賽道降低難度，強調規則是契約，「完賽物資只發給完賽者」，即使報警也絕不改變競賽規程，不會補發完賽物資。



《上游新聞》報道，10月23日至25日，2026莫干山跑山賽在浙江省湖州市德清縣莫干山鎮開跑。本次賽事受颱風「薔琵」影響遭遇風雨天氣，賽道路況較差，部分參賽選手因超時通過檢查站被「關門」，抵達終點後因無成績且領不到完賽包而報警。

部分選手因未在規定時間通過檢查點，抵達終點後因無有效成績且無法領取完賽包而集體報警。（小紅書）

本次賽事受颱風「薔琵」影響，當地遭遇風雨天氣，賽道路況較差，不少選手在社交平台分享自己在泥濘中前行。（小紅書）

朗途體育發文稱，部分被「關門」選手認為異常天氣影響發揮，並對組委會既未熔斷（賽事中止/緊急叫停機制）比賽，也未退費，被「關門」後無法領取完賽物資表示不滿。

文章稱，涉事檢查站有1225人正常通過，11人被「關門」，11人佔正常通過者的比例不到1%，「放回四萬多人報名、一萬五千人中籤的十周年賽事中，更是一個很小的數字」。

文章介紹，雖然賽事沒有因天氣熔斷，但組委會臨時調整100公里、70公里、50公里、30公里組別的賽道：100公里組總距離縮短6.9公里，累計爬升減少838米；70公里組總距離縮短9.2公里。賽道縮短後，「關門」時間並未相應調整。

10月23日至25日，2026莫干山跑山賽在浙江省湖州市德清縣莫干山鎮開跑。（朗途體育）

10月23日至25日，2026莫干山跑山賽在浙江省湖州市德清縣莫干山鎮開跑。（朗途體育）

文章還稱，競賽規程是賽事最基本的契約，越野跑規程列明在各站「關門」時間之後到達的選手，須停止比賽，搭乘收容車返回；未在「關門」時間內完成規定線路和距離，即被視作「關門未完賽」。完賽物資的發放條件是「完賽」並非「參賽」，「如果沒跑完的人也能領到完賽包，那『完賽』這兩個字就不再具有任何可驗證的含義」。