重慶2歲童墮亡警不立案　父扔遺物稱已處理狗　妻委託律師再申訴

9月13日，重慶2歲男童朗朗被父親獨留在家，疑踩洗澡桶翻出18樓陽台墮下身亡。母親劉女士痛批丈夫崔先生毫無責任心，事發當日完全可推車攜兒同行卻執意獨留幼童，事後更丟棄兒子遺物，甚至因長期婆媳矛盾質疑事有蹊蹺。

崔先生承認自己沒有考慮周全，沒想過兒子的攀爬能力強，並指因痛失兒子已將狗處理。

劉女士曾報案控告丈夫過失致死，但警方審查後認定無犯罪事實不予立案，她已委託「重慶姐弟墮樓案」代理律師，向檢察機關申請刑事立案監督。



2歲幼童被獨留在家，從18樓家中陽台墮下身亡。死者生前照片。（瀟湘晨報）

《封面新聞》、《大象新聞》、《南方都市報》報道，崔先生獨留2歲兒子在家外出遛狗造成悲劇，他辯稱自己考慮不周、沒想到幼童攀爬能力強，又表示若與妻子離婚，他不會再婚，也沒打算再要孩子。

崔先生稱，自己已多次到派出所錄口供，只能通過警方調查和法院判決證明其所述的情況是否屬實。針對有網民稱「狗比孩子重要」，崔先生表示，狗是他和妻子談戀愛時購買，因遛狗失去兒子，自己也很悲痛，事後已將狗處理。

劉女士與兒子的合影。（大象新聞）

劉女士質疑「遛狗為何不能帶孩子」，斥責丈夫對安全極度漠視，是不負責任的父親，兩人以後難以共同生活，又透露長期婆媳不和，雙方曾因婆媳矛盾和育兒分擔的事多次意見不合，猜測「有可能崔先生對孩子下手」。

劉女士稱，事發當天天氣晴好，丈夫完全可以推車帶兒子一起遛狗，但對方仍將兒子獨留在家。事後她多次追問，丈夫先說「不知道」，再問便拒絕溝通，稱「有什麼你去問警方」，但她作為一位母親，只想要一個真相。

劉女士公開事發現場圖片。（南方都市報）

劉女士表示，陽台窗口與客廳之間並無可鎖閉的門，窗口僅有簡易防護欄，無防盜網，正常情況下都不會將孩子獨留在家。她又提到曾躲在廚房觀察兒子獨處的反應，「他第一反應是哭，然後瘋狂地去開門」「我孩子的性格，不可能一個人安靜待在家裏面」。

兒子離世後，崔先生扔掉部分兒子的遺物。劉女士曾質問為何丟棄前不徵求她的意見，丈夫卻稱「看到這些東西難受，難受就丟了」，對此她無法理解，「睹物思人，難道就應該丟東西嗎？難道不應該更加珍藏這個東西嗎？」

劉女士到陵園祭奠兒子。（大象新聞）

10月16日，劉女士向重慶市公安局渝北區分局黃泥塝派出所提交「刑事控告」，控告崔先生涉嫌過失致人死亡，警方曾受理此案。

10月23日，劉女士收到重慶市公安局渝北區分局出具的不予立案通知書。通知書顯示，該局經審查認為沒有犯罪事實，根據《刑事訴訟法》第一百一十二條之規定，決定不予立案。

重慶市公安局渝北區分局出具的不予立案通知書。（南方都市報）

劉女士稱，兒子的後事已安頓好，但她要繼續追究丈夫的責任，為兒子討回公道。她已委託「重慶姐弟墮樓案」律師，將繼續以「過失致人死亡罪」向檢察機關申請刑事立案監督，申請由檢察機關就該案召開聽證會。