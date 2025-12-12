農村社恐美女收養126隻流浪貓　為「主子」甘闖近百場婚宴討剩菜

雲南保山一名95後（30歲）的農村女孩宣宣，因獨自收養126隻流浪貓狗而在社群媒體上爆紅。她三年來靠著鼓起勇氣走進婚宴討要剩菜，以減輕日常支出，同時附上小紅包避免被誤會是乞丐。原本有著「社恐」個性的她，在這條救助路上與陌生人的善意交流而逐漸敞開心胸，同時，她也憑藉亮麗的外表和氣質，透過直播帶來收入，改善貓咪生活。



《極目新聞》報導：「這是貓咪們的一點心意，請收下。一會兒我能不能打包點剩菜？」雲南95後女孩宣宣，一年要「蹭」近百場婚宴，如今。每次和陌生的新人見面前，她還是會先練幾次話術，並給自己做心理建設。

雲南保山一名長相清秀的「社恐」女孩，為了流浪貓逐漸接觸人群，她已收養一百多隻貓，穿梭在各個婚宴，討剩飯剩菜並備小紅包避免閒言閒語。（極目新聞）

身為「社恐」的她 在各個婚宴「討剩菜」減輕救助支出：

宣宣的救助起點源於2022年收留第一隻流浪貓，之後越收越多，突破20隻時，還引來鄰里抱怨，她只好四處搬家，甚至短暫住到公墓旁。直到宣宣租下郊區三畝大的舊養豬場，並在志願者協助下改建貓舍，這126隻小毛孩才有了安身處。

然而，為了負擔巨額飼料費，宣宣開始到婚宴場地「打包剩菜」，她也會事前向新人遞上象徵性紅包，散席後挑選清淡食物帶回小院。隨著她在網路上名氣漸顯，越來越多酒店與新人會主動聯繫她，也有新人邀她入席，而宣宣會再依習俗包上紅包回禮。

婚宴剩菜讓宣宣能每月省下數千元（人民幣，下同），用於疫苗、絕育等其餘開銷。夜晚返家後，她會直播餵食，如今，已吸引上萬人觀看，也帶來改善貓咪伙食的收入。

宣宣走紅後，她也遭遇網路質疑和黑粉攻擊，對於「投餵助長流浪」的評論，她表示，所有新來動物都會隔離、接種、再安排絕育，避免無序繁殖；至於有「靠人設賺錢」的說法，她則強調，救助永遠不會結束，只希望在能力範圍內讓動物健康生活。

宣宣說，曾經的社恐因為這些貓狗而慢慢改變，是牠們讓她能鼓起勇氣向陌生人開口、拍攝影片、做直播。在雲南保山郊外的這間救助小院裡，一盞暖燈下的貓影，同時照亮了宣宣與許多陌生人之間的善意。

