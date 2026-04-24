24歲抗癌少女下單「求陪伴」　外賣員自發接力探病打氣成臨時家人

「坐在病床旁陪我兩個小時。」幾天前，一張特殊的「跑腿單」從廣東佛山一醫院發出。下單的是24歲的女孩小黎，她本是一時突發奇想，沒想到竟引發了一場愛的接力——許多外賣騎手自發趕來陪伴，民警、病友等素不相識的人也陸續前來，陪她說話、為她打氣，成了她的「臨時家人」。



4月20日，小黎出院。儘管還要接受後續治療，但她說，陌生人的善意給了她力量，讓她有了戰勝病魔的勇氣。

24歲的女孩小黎，突發奇想叫跑腿「求陪伴」竟引發了一場愛的接力——許多外賣騎手自發趕來陪伴，民警、病友等素不相識的人也陸續前來，陪她說話、為她打氣，成了她的「臨時家人」。（圖/翻攝自南方日報）

令人感動飆淚的外賣訂單曝光：

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特殊的「跑腿單」

小黎患有一種罕見的血液系統惡性腫瘤——母細胞性漿細胞樣樹突細胞腫瘤。此前已完成4次化療，病情總體可控，在醫院接受支持治療。儘管如此，住院的日子仍顯得漫長而煎熬。父親陪護一段時間後，為籌措治療費用外出打工；弟弟留下來，一邊實習一邊照顧她，卻也因工作安排難以長時間陪伴。

「能不能在外賣平台上下單，請人來陪陪我？」4月15日，小黎偶然冒出這個念頭。說幹就幹，她打開手機完成下單——沒有需要取送的物品，只留下一句備註：「坐在病床旁陪我兩個小時。」

訂單發出後，第一位騎手很快出現。如約陪伴兩小時後，臨走前，這位外賣小哥把消息發進了騎手群：「醫院30號病床的小姑娘需要人陪，有空的兄弟幫個忙。」

一場愛心接力，就從這句「幫個忙」開始了。消息迅速傳開。騎手們有的送完單順路趕來，有的提前收工只為多陪小黎一會兒，還有人帶來牛奶、零食和故事書。不會聊天的，就安靜地坐着、幫忙遞水；跑完夜單的，凌晨還繞路來看一眼，又匆匆離去。甚至有遠在雲南的騎手，通過線上花店送來一束花。

騎手小陳看到消息時，手裏還有一單未送完，仍特意買了些水果趕到病房看望小黎。「她身邊沒什麼家人，我有點心疼，也很能共情，就想來看看她。」這些習慣與時間賽跑的人，在這幾天放慢了腳步，成了臨時聚在一起的「家人」。

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小黎的心態慢慢發生了變化。康護員楊湘翠記得，她剛入院時話不多，後來探望的人多了，情緒明顯放鬆，吃得也多了些。「一開始真沒想到會有這麼多人鼓勵我。大家自願、無償地陪我聊天，讓我非常感動，身體也恢復得更快了。」小黎說。

不停歇的愛心接力

故事在網上傳開後，越來越多的人加入了這場愛心接力。讓小黎印象深刻的，不止騎手。曾有一位刑警專程來看望她，和她分享工作中的故事。那些平日裏難以接觸的經歷，她聽得格外專注。

60多歲的王姨（化名）曾多次接受化療和手術。她手捧鮮花來到小黎床邊，用自己的抗癌經歷鼓勵她：「你看我多棒，你也要努力、加油！」

4月20日，小黎終於可以出院了。上午10時，護士長成紅英來到床邊，把寫好的祝福卡片交到小黎手裏，語氣很輕卻十分堅定：「加油！風雨兼程，勇往直前。」

11時，愛心接力仍在繼續。騎手湯香嬌接到一張訂單，是陌生人送來的一束鮮花。鮮花的祝福卡片上寫着：風裏雨裏辛苦了，趁這次好好休息。祝早日康復，滿電出發。出院後一路綠燈。她說：「前些天就聽說了小黎的故事，沒想到剛好接到這單。希望她早日康復。」

13時30分，從廣州趕來的小甘出現在醫院樓下。他身患漸凍症，從家中出發，輾轉地鐵、多次換乘，單程用了兩個多小時。他帶着牛奶、葡萄和一束鮮花，見到正在辦理出院手續的小黎，豎起大拇指說：「你很堅強，讓人佩服。想給你一點温暖，希望你早點好起來。」

醫院首席腫瘤內科專家葉剛介紹，小黎的白細胞逐漸恢復到正常範圍，血小板回升，血紅蛋白維持在安全水平，已達到階段性出院條件，但仍需繼續治療。目前，小黎正在等待與弟弟的配型結果。她將根據主治醫生的安排，隨時轉入下一步治療。

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