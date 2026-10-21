華強北80後創機械人樂隊爆紅！一米櫃枱十年揭開「深圳周期」密碼

10月14日，「暢享『深圳周期』——華強北AI八駿國際必買榜T台秀」活動舉行。活動現場，由本土創客打造的機械人樂隊，首次公演歌曲《我在華強北看見明天》。科技感十足的演奏，吸引大批中外遊客圍觀點讚。這首作品，把華強北獨有的產業速度與創客奮鬥故事譜寫成旋律，用歌聲演繹何為「深圳周期」。



16日，歌曲創作者、海西機器人公司創始人董武天接受羊城晚報記者獨家專訪，講述歌曲創作始末和自己的創業故事。

「在華強北看見明天」

「上午設計、下午打樣、次日量產、一周出海」，這句源於華強北產業實踐的行話，經華強北街道在2025全球人工智能終端展提出並推廣後，被媒體廣泛採用，今年8月20日被新華社命名為「深圳周期」，成為觀察深圳創新效率的時代標尺。

歌曲《我在華強北看見明天》，正是對這套產業節奏的文藝表達。

機械人樂隊演出現場。（羊城晚報）

董武天介紹，歌詞是他綜合自己以及身邊一眾華強北創客的真實創業感受口述而成的，並藉助AI工具完成文字潤色打磨。最初歌名叫《華強北之歌》，後調整為《我在華強北看見明天》。

歌詞裏，寫滿華強北獨有的產業圖景：頭天萌生創意，次日便可落地樣品；海內外「拎包客」穿梭市場，從元器件到成品一站式配齊。

值得一提的是，歌詞定稿耗時雖短，但訓練機械人完成樂器敲擊、編排演奏動作，卻並不容易。機械人樂隊雖然經歷過多場演出，但每次會根據現場活動進行調整。比如此次演出，為強化現場創新效果，團隊在演出前一晚臨時設計、3D打印，為結他手機械人換上全新卡通造型頭部，連夜裝配調試，完美復刻華強北「想法當晚實現」的極速效率。

董武天在調試機器人樂隊。（羊城晚報）

董武天坦言，這首歌不是個人作品，而是華強北創客的集體心聲。「在這裏，創意可以快速變成現實，普通創客也能觸摸夢想，這就是『我在華強北看見明天』的內核。」10月14日的舞台，機械人鼓手、鍵盤手、吉他手協同演奏，嘗試用機械的動作傳遞歌曲的情緒與温度，完成這首作品的首次公開亮相。

在一米櫃枱「魔改」機械人

這首歌曲創作的背後，是董武天紮根華強北十年的創業故事。作為一名80後創客，他沒有大廠背景，2016年註冊成立海西機械人公司，創業起點就是賽格電子市場5611店鋪那一塊不足1米的櫃枱。

創業初期，無辦公室、無團隊、無外部投資，董武天一人身兼數職：白天跑市場找元器件、對接供應鏈與客戶；夜晚就在櫃枱角落寫代碼、調試硬件；餓了吃外賣，累了就在櫃枱小憩。華強北給他最深刻的體會就是「快」：別處研發機器人，採購非標配件周期漫長，而在這裏，上午冒出想法，下午就能配齊元器件，晚上就能夠產出樣品，這是小團隊賴以生存的優勢。

董武天在「一米櫃枱」與國外友商合影。（羊城晚報）

2024年3月，公司整體搬遷至賽格五樓，深度紮根華強北「一公里硬件創新圈」。團隊從孤身一人成長為十餘人的小團隊，走上機械人二次開發「魔改」定製路線：不生產原生機械人本體，而是基於成熟人形機械人重新編程、定製動作庫、加裝傳感器，把普通機械人改造為可商用表演、導覽、教學的智能體。

董武天介紹，依託華強北完備供應鏈，70%零配件可以當天採購，設計、打樣、測試、迭代最快一天閉環。團隊鎖定機器人樂隊垂直賽道，攻克多機毫秒級協同、擬人化情緒動作、樂器適配等多重技術難關。隨着AI大模型工具深度介入研發，原本至少需要3年的機械人樂隊整體開發周期，被壓縮至3個月。

董武天說，樂隊30%零部件依靠DIY自製，非標定製能力正是華強北賦予團隊的核心競爭力。這支機械人樂隊已經多次登上文博會、電子訊息博覽會等大型舞台，把冰冷的工業算法轉化為大眾可以共情的音樂文化體驗。董武天堅持「小而精」路線，深耕垂直賽道，挖掘機器人表演背後的訓練數據價值。

每位華強北創客都有一首歌

「每一位華強北創客，都有屬於自己的一首歌，有自己的故事和自傳，有坎坷，也有高光。」董武天感慨道，身處其中，自己是萬千創客的普通一員，「在華強北看見明天，不是我一個人創造的，是許許多多創客一起努力的結果。只是我用機器人樂隊演奏歌唱的形式表現出來。」

董武天在「一米櫃枱」與國外友商合影。（羊城晚報）

董武天的故事，是千千萬萬華強北創客的縮影。1.45平方公里的華強北街區，集聚數十家專業市場、上萬經營主體，海量元器件、供應鏈資源就近可得，海內外創客、客商在此匯聚碰撞，既充滿激烈的市場競爭，也藴藏無限創新機遇。

如今的華強北，早已不止是電子產品集散市場。伴隨AI浪潮到來，街區持續培育OPC開放創客生態，搭建機械人測試中心，為科創團隊提供硬件驗證、場景測試、市場對接等配套支持，讓小團隊同樣擁有快速試錯、快速落地的土壤。在這裏，海外創客前來尋找硬件方案，本土草根創業者從一米櫃枱起步，無數創意順着成熟產業鏈快速轉化為實物，再走向全球市場。「深圳周期」 每天都在上演。

目前，街道正式對外發布「華強北主題曲全球招募令」，面向海內外徵集創作，邀請更多人記錄華強北的奮鬥故事，用多元的方式講述這片街區的創新活力。從「三天一層樓」的深圳速度，到「上午設計、下午打樣、次日量產、一周出海」的「深圳周期」，華強北繼續以產業鏈沃土滋養創新，見證一個個夢想落地生根。

【延伸閲讀】Figure AI人形機械人致敬《未來戰士》！主動跳鋼水自毀為防洩密