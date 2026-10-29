上海多名幼童屋苑全裸到處跑　母推搪｢管不住｣　網民斥虐童籲追查

內媒《錢江晚報》報道，上海閔行區一處屋苑內，一名租戶家的多名幼童幾乎每天都赤身裸體在屋苑和梯間跑來跑去。同屋苑的住戶報警後，警方介入處理，其母曾稱「管不住」。目前該租戶已搬離。北京盈科律師事務所律師鞏晶晶稱，父母作為法定監護人，負有絕對的看管、約束義務，不存在「管不住」的免責事由。



屋苑住戶劉先生透露，這戶人家住在一樓的一間合租房內，家中有兩個大人，以及三男一女共四名幼童。自從搬來之後，「基本上天天不穿衣服跑到外面來。」

劉先生此前都是透過業主群組了解該事件，他本人是於10月25日才親眼見到該情況，於是馬上報警。報警當天，劉先生跟警員一起見到了孩子的母親，對方對警員說：「管不住。」

幼童不穿衣服在屋苑跑來跑去。（錢江晚報）

劉先生還稱，報警後，警方派員到場頻率最高的一天達三次，「他們就是耗着，只有警察上門，才會收斂一點。」

事件在網上引發熱議，許多網民怒斥家長不負責任：「可以剝奪監護權，這是虐待兒童。」「這麼冷的天裸體跑？？？？」「還是希望能跟進查查，搬走只是把問題挪了個地方，孩子的處境才是重點。」「就不會給孩子穿個衣服嗎？遇上這種家長孩子倒大黴了。」

律師：不存在「管不住」的免責事由

北京盈科（上海）律師事務所律師鞏晶晶表示，不滿八周歲的未成年人為無民事行為能力人，本身不具備辨認、控制自身行為的能力。父母作為法定監護人，負有絕對的看管、約束義務，不存在「管不住」的免責事由。

「放任多名未成年在公共區域裸露身體、隨意排泄，首要侵害的是未成年人自身權益。天氣逐漸寒冷，監護人未對未成年盡到看護、照顧的法定義務，屬於事實上的『不作為』。」鞏晶晶表示，在法律上，對未成年人「不作為」也可能構成犯罪。

「普通『管教不嚴』只是民事或行政責任，一旦達到重傷、死亡、長期無人照料、放任虐待，則可能因『不作為』構成刑事責任。」鞏晶晶表示，本案中，監護人以「管不住」為藉口放任未成年的行為，在事實和法律上，從來都不是一個免責事由。這一義務不是「盡力而為」的道德期待，而是法律設定的基本行為準則。