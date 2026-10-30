深圳大學巴基斯坦博士後機場做義工　4天服務21小時：很有意義

今年內地國慶假期期間，深圳寶安國際機場航站樓裏，一位身穿紅色義工馬甲的外籍義工穆罕默德·法贊在服務點位服務旅客。據了解，穆罕默德·法贊來自巴基斯坦，在深圳大學從事博士後研究，對深圳的義工服務產生了濃厚的興趣。在朋友推薦下，他加入深圳機場義工服務隊，「因為我想幫助他人、結交朋友，更多地了解中國文化，也為這座城市盡一份力。」



據「深圳發佈」微信公眾號介紹，法贊於2024年10月從北京來到深圳。此前，他剛在中國科學院大學完成微電子學與固體電子學博士學業。對於選擇深圳的原因，他表示，喜歡深圳現代、創新的城市氣質，看好這裏的科研平台，也想親身感受這座城市的國際化環境與文化。

深圳機場的APEC參會代表專用通道。（深圳發布）

4天義工21小時 法贊：想幫助他人、結交朋友

在深圳工作生活期間，法贊對義工服務產生了濃厚興趣。在朋友推薦下加入深圳機場義工服務隊。報名成功後，法贊表示，「非常興奮。因為我想幫助他人、結交朋友，更多地了解中國文化，也為這座城市盡一份力。」

據了解，今年內地國慶假期，法贊連續4天在機場參與義工服務，主要職責是引導乘客、解答問詢，並為國際旅客提供協助。假期期間共累計完成21小時義工服務。從培訓到上崗，法贊在指路、答疑中，對深圳義工服務有了更深體會，也更快融入了這支隊伍。

深圳寶安國際機航站樓里，一位身穿紅色義工馬甲的外籍義工穆罕默德·法贊在服務點位服務旅客。（深圳發布）

法贊介紹，讓他印象深刻的是兩名沙特阿拉伯學生的一次求助。當時兩人拖著行李小跑，找不到值機櫃枱。他立刻上前，先安撫他們，再迅速帶他們趕到航空公司值機櫃枱，並幫助他們確認接下來趕往登機口的路線，兩名學生連聲道謝。法贊表示，這次經歷讓他覺得很有意義。「它讓我意識到，哪怕只是一個很小的善舉，也可能對別人產生很大的影響。」

國慶假期期間，法贊累計完成21小時義工服務。（深圳發布）

從科研到義工服務：深圳已成為「第二故鄉」

法贊目前在深圳大學從事博士後研究，平日裏，他泡在實驗室，科研任務並不輕鬆。當被問及為什麼願意抽時間做義工服務時，他稱，「深圳給了我很好的科研平台和成長空間，我想用義工服務表達一份感謝。幫助別人的同時，我也能更好地融入這裏。」

法贊介紹，自己在深圳生活兩年最大的感受，是這座城市充滿機遇和創新活力，人們也很友好。「作為一名外國研究人員，我在這裏感到被歡迎、被尊重，也在專業和個人層面不斷成長。巴基斯坦是我的祖國，深圳已成為我的『第二故鄉』。」

APEC會議將於今年11月在深圳舉行。（深圳發布）

對於11月即將到來的APEC會議，法贊既興奮又自豪，他希望自己的機場義工服務能為營造熱情友好的氛圍添一份力，讓國際旅客一落地就感受到深圳的熱情友善，並直觀了解這座城市的現代化水平和創新活力。