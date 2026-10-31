01直擊港澳遊艇北上｜6小時抵南沙！港船東讚：通關暢順航程舒適

隨着《廣東省粵港澳遊艇自由行管理辦法》落地實施，港澳遊艇可經指定口岸進出並在大灣區九市暢遊，年內累計停留更長達180天。



由廣州市南沙區商務局主辦的「百名船東聚南沙」遊艇嘉年華，於10月30日至11月1日在南沙舉行。10月30日，多艘來自香港的遊艇經南沙客運港口岸順利入境，有香港船東談及通關體驗時表示順暢，且南沙遊艇會泊位充裕、軟硬件配套完備。



香港遊艇會顧問彭孝書駕駛的遊艇是本次嘉年華首艘抵達南沙的香港船隻。他透露，珠江口航道寬闊、水域平穩，整體航行體驗十分舒適，全全程航行約6小時，抵達時間較原定計劃早，「以往多是開車經過深中通道，這次沿途經過香港國際機場、蛇口、寶安的碼頭，還在深中通道的橋底下穿行，船友都好興奮。」



南沙遊艇會停靠不少大大小小的遊艇。（許靖雯攝)

香港遊艇會顧問彭孝書透露，珠江口航道寬闊、水域平穩，整體航行體驗十分舒適，全程航行約6小時。（許靖雯攝）

港艇首航南沙 航行順暢通關快

彭孝書指出，過往不少香港船東對進入珠江水域存有顧慮，但親身走過一趟便知通航條件成熟優良，「航道其實很寬闊，因為有大輪船要走，導航做得很規範」。

香港遊艇會顧問彭孝書駕駛的遊艇是本次嘉年華首艘抵達南沙的香港船隻。（許靖雯攝）

談及通關體驗，彭孝書提到因船隻提前抵達，在等候查驗時花了約40分鐘，但實際過關時間比較快，期望兩地未來在靠泊溝通與通關對接上多磨合，讓進出更加順暢。他同時讚南沙碼頭泊位空間寬闊，並對當地的特色農產品、周邊美食及遊玩路線充滿期待。

香港船東讚通關手續越來越清晰

70歲的香港船東葉先生玩了35年帆船和遊艇，這是他第二次來廣州南沙，上一次是十年前。葉先生感慨，南沙無論是碼頭硬件設施，還是口岸服務水準，對比十年前均有飛躍式進步，通關流程持續簡化將吸引更多香港船友組隊北上觀光消費，「這次進步好多啦，特別是通關，好暢順，相信會吸引更多香港船友過來南沙玩」。

70歲的香港船東葉先生感慨，南沙的碼頭硬件設施及口岸服務水準，對比十年前有很大進步。（許靖雯攝）

結伴駕船而來的香港船東歐陽建中則直言，乘船跨海北上與陸路交通體驗截然不同。「幾小時的航程中，大家在船上吹着海風閒談、飽覽珠江口沿岸風光，抵達碼頭時心情格外輕鬆愜意。」

香港船東歐陽建中則直言，乘船跨海北上與陸路交通體驗截然不同。（許靖雯攝）

泊位寬敞配套完善 「10分滿分」

香港遊艇業總會主席周基倫在今日早晨9時許由香港西貢啟航，這是他首次駕駛遊艇直抵南沙。他對整段航程給出「10分滿分」的評價，並表示南沙口岸通關流程快捷，進港辦理用時不足15分鐘，效率令人驚喜。

香港遊艇業總會主席周基倫對整段航程給出「10分滿分」的評價。（許靖雯攝）

周基倫認為，香港海域空間相對受限，而內地碼頭泊位寬敞、修造船廠較多，在船舶維修保養成本上具備相當優勢，對香港船東有一定吸引力。他建議大灣區未來可進增設中途停靠港口與臨時泊位，串聯香港、深圳、珠海及廣州，讓船東得以實現駕艇漫遊大灣區。

多艘來自香港的遊艇經南沙客運港口岸順利入境，香港船東談通關順暢。（許靖雯攝）

6月18日，廣東省政府實施《廣東省粵港澳遊艇自由行管理辦法》（下稱《管理辦法》），明確港澳遊艇獲發電子臨時船舶國籍證書並完成口岸查驗後，可經指定口岸進出內地，並在大灣區內地九市水域航行、停泊及在劃定的休閒活動水域範圍內展開水上休閒活動。證書有效期內允許多次進出內地，每次連續或年累計停留均不超過180天。

據悉，首批指定的遊艇出入境口岸共6個，包括廣州南沙客運港口岸。「百名船東聚南沙」遊艇嘉年華活動上，南沙區商務局負責人表示，南沙未來將善用政策紅利，串聯大灣區濱海文旅資源，推動航海休閒、非遺人文與沿岸觀光深度融合，致力將南沙打造成為大灣區遊艇產業協同發展的支點，以便利港澳船東互通往來，共享灣區優質海上生活圈。