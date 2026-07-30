全球跨境貿易產業集聚區生態大會：立足廣州南沙「鏈通全球」

7月30日，全球跨境貿易產業集聚區生態大會暨數據國際合作試點啟動大會在廣州南沙國際會展中心舉行。這場大會由廣州南沙開發區管委會、廣州市南沙區人民政府主辦，主題為「貿聚南沙·鏈通全球」。本次大會將對外集中展示集聚區相關戰略定位、服務功能， 並邀請製造商、貿易商、服務商到平台載體各環節龍頭企業開展觀點分享，探討大灣區跨境貿易的趨勢、商機與挑戰。



7月30日，全球跨境貿易產業集聚區生態大會暨數據國際合作試點啟動大會在廣州南沙國際會展中心舉行。（全球跨境貿易產業集聚區生態大會）

7月30日，全球跨境貿易產業集聚區生態大會暨數據國際合作試點啟動大會在廣州南沙國際會展中心舉行。（吳真銘 攝）

崇泉：跨境貿易正被兩股「新力量」重寫

商務部前國際貿易談判副代表崇泉。（全球跨境貿易產業集聚區生態大會）

上午9時30分，全球跨境貿易產業集聚區啟動建設並發布宣傳片。商務部前國際貿易談判副代表崇泉作開篇分享，以《新外貿·新樞紐·新規則——淺談南沙「鏈通全球」的實踐與使命》為題，從全球經貿秩序變革的高度，深度解析南沙作為開放門戶樞紐的戰略定位。

崇泉表示，中國對外貿易實現了三大結構性的轉移：出口市場從以發達國家為主，向新興市場和發展中國家轉移；出口產品從最終消費品向中間品延伸；製造業從全產業鏈向價值鏈、向上游轉移。這三大轉移共同構建了中國對外貿易在複雜環境下的韌性。

大會邀請製造商、貿易商、服務商到平台載體各環節龍頭企業開展觀點分享，探討大灣區跨境貿易的趨勢、商機與挑戰。（全球跨境貿易產業集聚區生態大會）

崇泉指出，當前跨境貿易正在被兩股「新力量」重寫，第一股力量為AI和Token。AI為代表的新一輪科技革命和產業革命，正已加速突破之勢催生新的生產方式、生活方式、學習方式和工作方式，帶來了巨大的機遇和挑戰。Token出海並非簡單的將模型賣出去，其牽連數據跨境、知識產權、算力調度、合規認證，每一項都是新的貿易標地。另一股力量為供應鏈「金融+產業集群」打包出海。崇泉介紹，政府工作報告明確提出，引導產業鏈、供應鏈合理有序跨境佈局，企業並非單打獨鬥，而以鏈式、集群式服務出海。

陳寧：鼓勵企業出海

商務部國際經貿關係司原一級巡視員、全球服務貿易聯盟副秘書長陳寧。（全球跨境貿易產業集聚區生態大會）

隨後，商務部國際經貿關係司原一級巡視員、全球服務貿易聯盟副秘書長陳寧作主題演講。陳寧結合其長期從事自貿協定談判與自貿試驗區政策制定的經驗，剖析南沙在服務貿易領域的制度創新空間。他介紹了2025年中國十大貿易夥伴。根據國家公布的2025中國對外貿易數據，東盟以10546.5億美元的貿易總額位居首位。就地區而言，香港以3673億美元成為亞洲最大貿易夥伴。

陳寧介紹了2025年中國十大貿易夥伴。根據國家公布的2025中國對外貿易數據，東盟以10546.5億美元的貿易總額位居首位。就地區而言，香港以3673億美元成為亞洲最大貿易夥伴。（全球跨境貿易產業集聚區生態大會）

陳寧提出4點工作建議：組建研究團隊，研究、掌握、利用自由貿易政策；立足南沙新區，整合產業資源，實現開放發展；雙循環的戰略下，實現跨境貿易戰略樞紐作用；立足大灣區，服務大灣區，走出大灣區（企業出海）。

大會邀請製造商、貿易商、服務商到平台載體各環節龍頭企業開展觀點分享，探討大灣區跨境貿易的趨勢、商機與挑戰。（全球跨境貿易產業集聚區生態大會）

廣東跨境貿易邁向智能出海新階段

會上舉行了南沙全球跨境貿易產業集聚區生態服務平台、廣東詞元交易和服務中心的揭牌儀式。據了解，當天正式啟動建設的集聚區由區屬國企南沙開建集團統籌運營，擁有8.3萬平方米產業載體，以區塊鏈、人工智能技術為支撐，整合全鏈條各環節服務板塊，聯動海港、空港、數港、金融港、人才港協同發展。企業入駐後可享受「拎包入住」式服務，繁雜的關務、稅務、金融等事務均可通過統一平台辦理，讓從業者專心深耕產品研發與市場拓展。

會上舉行了南沙全球跨境貿易產業集聚區生態服務平台、廣東詞元交易和服務中心的揭牌儀式。（全球跨境貿易產業集聚區生態大會）

會上舉行了南沙全球跨境貿易產業集聚區生態服務平台、廣東詞元交易和服務中心的揭牌儀式。（全球跨境貿易產業集聚區生態大會）

廣東詞元交易和服務中心由廣東省政務服務和數據管理局統籌，依託廣州數據交易所建設，是廣州落實國家數據局「探索詞元交易等新型交易模式」部署，承接打造粵港澳數據特區、佈局詞元經濟新賽道的核心樞紐載體。

廣東詞元交易和服務中心的揭牌儀式。（全球跨境貿易產業集聚區生態大會）

該中心承擔詞元標準制定、合規鑑證、場內交易、惠企扶持、跨境流通等核心職能，全方位服務政府決策與企業經營。該中心依託南沙特色通道，面向航運、短劇、智能網聯等廣州優勢產業，重點培育一批詞元出海標杆應用場景，助力本土AI產業走向國際市場。該中心的成立，標誌著廣東跨境貿易從貨物出海、數據出海邁向智能出海的新階段。

會上舉行了南沙全球跨境貿易產業集聚區生態服務平台、廣東詞元交易和服務中心的揭牌儀式。（全球跨境貿易產業集聚區生態大會）

活動現場相繼舉行全球跨境貿易產業集聚區生態夥伴簽約、南沙區重點合作項目集中簽約儀式，匯聚金融支付機構、海內外商協會、職能部門、產業龍頭等多方力量，落地一批跨境貿易、汽車出口、港口供應鏈、外貿金融重點項目，持續完善區域跨境出海全鏈條產業生態。