馬爾代夫水底MMA？中國教練遭3外國人圍攻搶面鏡：他們根本想殺我

潛水竟演變成水下鬥毆！中國一名職業潛水教練小杜，日前在馬爾代夫一處知名潛點潛水時，疑因水下空間擁擠，與3名外籍潛水人員發生肢體衝突。過程中，對方不僅多次拉扯他的手臂，甚至伸手企圖摘除他的潛水面鏡及呼吸調節器，驚險畫面曝光後引發網友關注。



據《揚子晚報》報導，小杜表示，事發於28日上午7時36分左右，當時他與一名同伴在馬爾代夫Kuda Rah Thila潛點潛水，水深約18米。由於當天前往該潛點的人數較多，水下空間相對擁擠，雙方因此發生接觸。

馬爾代夫潛水 3外籍人士圍攻中國教練 還想拔呼吸器、面鏡▼▼▼

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根據小杜提供的影片，一名外籍男子從他側下方游過時，突然伸手推了他一下，隨後轉身比畫手勢。小杜原本不打算理會，但對方游開時，蛙鞋又踢到他的身體，他隨即伸手將蛙鞋擋開。

沒想到，接著另一名穿著白色短褲的外籍潛導突然游到小杜面前，一把抓住他的手臂不放。小杜為了拉開距離，只能用腳蹬開對方，避免遭到進一步拉扯。

然而衝突並未就此結束。過程中，對方不斷示意小杜離開，隨後更直接伸手抓向他的臉部，企圖摘掉面鏡及嘴裡的呼吸調節器，所幸小杜及時閃避。緊接著，第三名外籍人員也游過來，加入衝突，形成3人與小杜在水下對峙的局面。

當時周圍幾乎都是對方船隊的人員。（紫牛新聞）

小杜表示，當時周圍幾乎都是對方船隊的人員，自己只能盡量保持克制。他與同伴結束潛水返回船上後，仍以英語向對方理論，質問對方為何3人圍攻自己，甚至企圖搶走呼吸調節器：

你們這是想在水下殺了我！

小杜透露，自己從2019年開始接觸潛水，目前已是職業潛水教練，這次衝突中幸好沒有受傷，但事後回想仍感到害怕，目前正準備報警處理。

針對事件，涉事船隊所屬業者Maldives Legend於28日晚間透過社群平台發布聲明，證實事件涉及旗下船宿潛水船上的潛水客，以及Infinity X潛導，並表示已聽取相關客人的說法，將事件提交有關部門調查。

業者強調，高度重視此次事件，潛水安全始終是首要原則，未來將持續採取措施，確保各潛點維持安全、互相尊重的潛水環境。

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