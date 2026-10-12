華人女教師LAX機場被多名便衣強行帶走　現場不斷高喊：幫我打911

洛杉磯國際機場（LAX）近日發生的一幕在美國華人社群持續發酵。



一名在現場自報姓名為「Jing Zhao」的華人女子，在機場航站樓外被多名便衣人員控制並帶上一輛白色廂型車。

面對旁人的追問，現場人員確認自己屬於美國移民與海關執法局（ICE），並稱帶走女子的原因是「違反移民規定」。

華人女子在LAX機場被便衣人員控制並帶上一輛白色廂型車

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女子在被帶上車的過程中多次向周圍民眾求助，反覆喊著：

可以幫我打911嗎？

「有人可以幫幫我嗎？」，相關影片隨後在Instagram、X等社交平台大量傳播，引發關注。

這段影片最初由Instagram帳號「veganchefchristucker」的Chris Tucker發布。

他表示：

自己當時正在LAX，親眼看到女子被多人圍住，於是拿出手機記錄整個過程。影片拍攝時天色已經較暗，機場航站樓外仍不斷有車輛經過。畫面中，女子身穿深色外套，身邊放著一個淺色行李箱，幾名男子圍在她身旁，其中多人身穿便裝、戴著口罩，沒有穿傳統執法制服。



拍攝者一開始便詢問：「你們是ICE嗎？」

其中一名男子回答「是」。

當拍攝者繼續追問為什麼要帶走這名女子時，現場人員給出的回答是「immigration violation」，也就是「違反移民規定」。拍攝者隨後追問究竟違反了哪項規定，但影片中沒有出現更加具體的解釋。女子則當場表示：

我沒有做錯任何事。

隨著幾名人員準備將她帶上車輛，女子的情緒明顯更加緊張，她多次轉向旁觀者請求幫助，並要求有人撥打911。

拍攝者一直跟隨到車輛旁，同時繼續詢問執法人員為何拘留她。女子最終被帶上一輛白色Ford廂式車，她的行李也被現場人員一併帶走。

影片最後，拍攝者擔心無法確認女子身份，多次要求她大聲說出自己的姓名。女子隨即清楚喊出「Jing Zhao」。

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社交媒體隨後有人將她的中文姓名寫作「趙靜」，但截至目前，ICE尚未通過公開聲明確認她姓名的中文寫法，因此現階段能夠直接確認的仍是她在影片中親口說出的英文拼寫「Jing Zhao」。

拍攝者同時要求現場一名蒙面人員說出自己的姓名和身份，對方回答自己沒有義務提供姓名。

隨著車門關閉，鏡頭轉向廂式車後方。影片中可以看到車輛懸掛美國聯邦政府使用的車牌，並帶有「DHS」字樣，也就是美國國土安全部（Department of Homeland Security）的英文縮寫。現場人員自稱ICE，加上車輛所顯示的聯邦政府訊息，使外界進一步關注這次行動的具體背景。

車輛懸掛美國聯邦政府使用的車牌，並帶有「DHS」字樣，也就是美國國土安全部的英文縮寫。（IG@veganchefchristucker影片截圖）

影片傳播後，不少南加州華人表示認出了這名女子。

有當地華人家長稱，Jing Zhao曾在爾灣地區從事兒童早期干預及特殊教育相關工作，曾幫助語言或發育方面需要額外支持的兒童。網絡流傳的訊息還稱她擁有MBA學位，並曾擔任相關教育機構的管理或督導職務。

不過這些個人履歷目前主要來自曾與她接觸過的華人家長和社區人士，尚未獲得ICE或其他政府部門的公開確認。

其中一名家長在社交媒體上回憶，Zhao過去曾擔任自己孩子的早期教育老師，是一位非常耐心、願意幫助孩子的教育工作者。

這名家長表示，看到曾經走進自己家庭、幫助過孩子的老師突然在機場被帶走，感到非常震驚。她同時強調，自己並不了解Zhao移民案件背後的全部情況，因此不願對她的身份或案件原因作出判斷，只希望她能夠儘快獲得家人和律師的幫助。

隨著影片進一步傳播，關於Zhao目前去向的訊息也開始出現。

華文網絡媒體最新報道稱，在美國移民拘留系統中已經能夠查詢到與Jing Zhao相關的訊息，並稱她已被轉往南加州阿德蘭托（Adelanto）的移民拘留設施。

阿德蘭托ICE Processing Center位於聖伯納丁諾縣，是南加州主要的聯邦移民拘留設施之一。

不過，截至目前，ICE尚未發布針對Zhao案件的詳細公開通報，也沒有公開說明她所涉及的具體移民違規類別。（按：國土安全部（DHS）隨後向媒體證實該女子為中國籍公民 Jing Zhao，並指出她於2017年持臨時簽證合法入境美國，但期滿後未依規定離境，屬於逾期居留的非法滯留狀態。）

社交媒體上還有人將這次行動形容為「綁架」，也有人質疑便衣人員為何沒有在影片中主動展示姓名。

不過，從現有畫面來看，現場人員在被詢問時明確自稱ICE，而載走女子的車輛也顯示美國政府及DHS相關標識。

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