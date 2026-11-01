增值90萬退卡扣4.5萬　單據驚見電髮項目　上海光頭男嬲爆

據內媒《新聞坊》報道，上海市民錢先生在文峰美容美髮崮山路分店增值近90萬元（人民幣，下同）後，申請退掉卡內餘額時，店家稱要扣除增值贈送項目價值4.5萬元，給出的手寫單據卻稱錢先生做了「彈力冷燙」等項目，這讓他難以接受，錢先生表示，自己是光頭，「我頭髮從來不做的，這不扯淡（指荒謬）嗎！」



店方僅提供了手寫單據。（新聞坊）

錢先生。（新聞坊）

上海市民錢先生表示，他經常到文峰美容美髮門店消費，主要項目包括背部精油按摩、減脂塑形、四肢與頸部按摩、紋眉以及艾灸等。由於門店到了月底要衝業績，錢先生連續多月每個月增值10萬元，前後累計增值了約90萬元，他自行核算已消費約30萬元，卡內餘額58萬元。

然而，當錢先生提出想退掉剩餘錢款時，商家卻以要抵扣增值贈送項目為由，僅退回53.5萬元，並且只提供了一張手寫的消費單，上面卻赫然寫著「彈力冷燙」這類美髮消費記錄。錢先生表示難以接受，他是光頭，從未做過美髮項目：「我頭髮從來不做的，我光頭這不扯淡嗎？這不扯淡嗎！」

「彈力冷燙」美髮消費。（新聞坊）

店方手寫單據。（新聞坊）

市監局正調查

涉事門店負責人坦言，這些存在爭議的贈送項目，沒有錢先生的簽名確認，無法證實服務已經履約；而且在前期退款辦理完成後，錢先生的消費相關資料已經刪除，沒有其他留存記錄。

上海市消保委公益律師吳悅蕾解釋，僅有手寫清單，沒有配套消費佐證，不足以證明商家已經提供對應服務，商家無法舉證的情況下，這筆費用理應退還。

店方僅提供了手寫單據。（新聞坊）

據報道，這份手寫清單裏還有「生物平衡」、任脈、帶脈、腸胃等項目，涉嫌虛假宣傳、超範圍經營；此外，錢先生的轉賬紀錄顯示，存在多個與文峰無直接關聯的賬戶，資金流向也不正常。文峰目前已聯繫錢先生商議進一步的退款事宜。當地市場監管部門正對相關線索開展核查。