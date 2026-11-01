謝霆鋒溫州個唱被掟螢光棒　涉案男稱發自內心喜歡才扔遭行政處罰

謝霆鋒《Evolution Nic Live 謝霆鋒進化演唱會》溫州站，10月31日至11月1日在溫州奧林匹克體育中心舉行，但在10月31日晚開唱期間，一名白衣男觀眾突然向謝霆鋒投擲螢光棒，現場歌迷上前質問時，他竟狡辯稱「是發自內心喜歡才扔」，大批網民要求嚴懲。

11月1日，溫州市公安局龍灣區分局及文旅主管部門發布通報稱，證實已依法對違法行為人毛某作出行政處罰；毛某已透過主辦方向藝人及其團隊道歉並獲諒解。



謝霆鋒正在升降台上演唱，期間被人用螢光棒擲中。（小紅書）

10月31日，謝霆鋒《Evolution Nic Live 謝霆鋒進化演唱會》溫州站，一名白衣男觀眾突然向謝霆鋒投擲螢光棒。（小紅書）

在社交平台上，觀眾紛紛上傳了事發一刻從不同角度拍攝的片段。影片顯示，當時謝霆鋒正在升降台上演唱，期間被人用螢光棒擲中右腰附近位置，他低頭查看繼續演唱。

涉事白衣男子向台上投擲螢光棒後，有現場歌迷上前質問，並稱「他（謝霆鋒）被你嚇一跳」，白衣男子反問「你敢扔嗎」，歌迷則稱「你喜歡他還是害他」、「為什麼要傷害他呢」，又問他為何要向謝霆鋒投擲熒光棒，白衣男子竟狡辯稱「這是發自內心的喜歡才扔過去的」、「就是純粹就是喜歡的意思」。

大批歌迷及網民得悉後要求嚴懲，並指出演唱會現場拋擲物品，容易砸到藝人或工作人員，極易引發受傷等意外，嚴重干擾演出秩序，「高空很危險啊，還好沒扔到頭會受傷的」、「這種行為，擾亂大型群眾活動秩序，輕則也有可能要治安處罰的」、「扔東西、拿燈照眼這種傷害歌手的行為必須重罰！不允許再進入所有的演唱會！」

11月1日，浙江溫州市公安局龍灣區分局、溫州市龍灣區文化和廣電旅遊體育局發布情況通報稱，公安機關已依法對違法行為人毛某作出行政處罰。目前，毛某通過主辦方向藝人及其經紀團隊道歉，並取得諒解。