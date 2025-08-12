超暖心！中國小孩與母親走失狂哭　日本站務員發現後立即這樣做

大阪環狀線的弁天町站，這幾天就像一口開足了火的蒸鍋。大阪關西世博會正在舉行，這裏是通往會場的重要換乘口，每天要接待二十多萬人。光看今年上半年（1~6月）的統計數據，就知道這股熱潮有多猛——大阪一共迎來了約847.6萬外國遊客，比去年同期多了接近180萬，創下上半年歷史新高。



其中中國大陸遊客最多，達251.9萬人，按年增加57%；其次是韓國、中國台灣和美國。萬博的舉辦、簽證放寬和日元走低，讓不少人第一次踏上日本的土地，直接把大阪推成了世界旅遊熱點。

大阪環狀線的弁天町站每天要接待二十多萬人。（mezamashi.media）

JR西日本的平石譽就是在這樣的環境下上班的。他的崗位叫「改札總括」，其實就是改札口（閘口）的大管家，收錢、問路、查車次、應急處理，全都得管。哪趟車晚點了幾分鐘、原因是啥，他都得馬上知道，還要立刻在廣播裏告訴大家……

晚上站務室來了個小客人——一個走丟的中國孩子 點圖放大看看平石譽的暖心應對：

這天早上，他一邊遞着印有電車圖案的貼紙給孩子們，一邊用翻譯機幫外國遊客找出口。一個男的跑來問：

有賣脈脈（世博吉祥物）周邊的店嗎？

平石馬上答：

車站裏沒有，旁邊的便利店有。

他笑着說，最近遠道而來的客人多了不少，除了時刻表，周邊吃喝玩樂他也得記得滾瓜爛熟，這樣人家才能順順利利到地方。

晚上八點，人潮又湧了回來，多數是從萬博會場回來的。就在這個時候，站務室裏來了個小客人——一個走丟的中國孩子。個子小小的，揹着個黃色卡通書包，眼睛哭得通紅，嘴裏全是平石聽不懂的中文。平石蹲下來，和孩子保持同一個視線，用翻譯機慢慢說：

媽媽快來了，等一等哦。

孩子眨眨眼，眼角的淚還掛着。幾公里外的大阪西九條站，孩子的母親急得團團轉，在人群中才發現跟兒子走散了。

平石從口袋裏摸出一張列車貼紙放在孩子手裏——那是日本鐵路常見的小紀念品，平石說，送這個是想讓孩子知道，「你會平安到站的」。小手摸着貼紙，顫抖慢慢停了。等孩子母親的時間裏，平石也一直在旁邊守着，時不時指指牆上的地圖，比劃着「媽媽會從這邊來」，還倒了杯温水遞過去。眼神碰上時，他總會笑一下，那種笑不用翻譯，小孩子也能安心……

終於，走廊盡頭出現一個熟悉的身影。孩子像離弦的箭一樣衝過去，抱住媽媽，哭得上氣不接下氣：

媽媽，我在車站等你，你去哪了……

母親緊緊抱着他，眼裏全是淚。通過翻譯機，她不斷道謝，還鞠了一躬。平石只是擺了擺手，說「沒事」。

另一邊，在大阪環狀線的車両基地，鈴木達也正在給一列「パレードトレイン」做檢修。這是萬博特別版列車，車廂裏裝了900多塊LED屏幕，能即時播放外面風景，像坐敞篷車一樣。檢修流程細得驚人：先用專用機器給車體來個「大澡堂」，再測每道車門的開合，檢查電氣系統和受電弓。雖然現在有了自動拍攝分析的高科技，但每十天一次的人工「打音檢查」還是不能少——拿小錘敲一百五十多個螺母和螺栓，聽聲音判斷有沒有鬆動。這天室外36.4℃，鈴木汗水一直滴到護目鏡裏，但動作一點沒亂。他說，半年才遇到一次鬆動的情況，但這種事不能有僥倖。

不管是在車站裏守着一個迷路的孩子等媽媽，還是在烈日下敲打螺栓，這些人做的都是乘客看不見卻息息相關的事。如今的大阪，外國遊客的面孔比以往任何時候都多，語言、文化、情緒的差異難免會碰撞，但在弁天町站這樣的地方，總有人用耐心、微笑和細節，把陌生變成信任，把緊張化成安心。這樣的善意，其實並不分國籍。無論是在大阪、北京，還是世界上其他角落，總會有人在你最需要的時候伸出手。或許正是這些看似平凡的瞬間，讓我們相信，中日之間的故事，不該只停留在新聞標題裏，更應該多一些這樣温暖的、來自民間的互相守望。

