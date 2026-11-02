南京漢星巴克零消費霸位　被店員勸離反報警　律師：商家不違法

內地星巴克自10月22日起實施消費入座政策，但有網民反映，江蘇南京一名男子連日霸佔座位卻不消費，被店員勸離時質疑對方態度惡劣，投訴未果後報警求助。內地律師指出，星巴克未設最低消費金額，落座前提及告知程序完全合法合規，要求商家無條件免費提供座位屬道德綁架，若不認可規則大可不消費。



江蘇南京一名男子連續多日到星巴克「不消費佔座」，遭店員勸離後報警。（經視直播）

《經視直播》報道，在江蘇南京同曦萬尚城的星巴克，涉事男子連續多天不消費佔用門店座位。10月30日，店員手持菜單提醒他入座需消費，但他認為店員態度差，當場投訴無果後報警。經民警調解，該男子最終自行離開。

涉事星巴克門店工作人員解釋，根據公司規定，店內桌上均放置「請消費入座」提示牌，雖然並非強制要求，但若進店人員不消費，店員會持續提醒。

有網民認為，長期霸佔座位本質是邊界感缺失、契約意識薄弱，將商家的包容當成理所應當的權利，無視商業經營成本，商業門店的座位默認服務付費客戶，公共圖書館、公園才是真正的公共資源。

內地星巴克於10月22日起在全國門店實施「消費入座」新規，並擺放相關提示牌。星巴克指出，如遇到孕婦、行動不便者等需要幫助的顧客，店員將優先給予幫助。

內地星巴克在門店桌上均放置「請消費入座」提示牌。（經視直播）

對於「消費入座」是否合法，湖北熾升律師事務所律師李經昕指出，星巴克沒有設置最低消費門檻，只是將「消費」作為落座的前置條件，並不屬於法律禁止的最低消費、強制消費。同時，門店通過提示牌公示規則、履行告知義務，並非顧客落座後再臨時驅趕，程序上合規。店員隔段時間詢問未消費顧客的消費意願，在法律上屬於合約「要約」階段確認締約意願的正常經營行為。

李經昕指出，顧客不認可該規則可以選擇不消費，但不能據此認定商家違法；要求商家無條件為長者、小童提供免費座位，並非法律強制義務。商家自願提供是承擔社會責任，不提供也不違法；強行要求商家提供，可能構成「道德綁架」。