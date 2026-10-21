星巴克10.22起全國推消費入座　官方強調執行有溫度孕婦等可豁免

內地星巴克近日傳出將於10月20日起實施「消費入座」新規，迅速衝上微博熱搜。21日，星巴克官方確認，將於10月22日起在全國門店正式實施「消費入座」新規，並擺放相關提示牌。針對早前引發的「趕客」爭議，星巴克強調規則雖清晰，但執行會保有「溫度」，絕非一刀切。



星巴克方面表示，10月22日起全國門店開始施行消費入座，並會擺放相關提示牌。（微博@星巴克上海）

10月22日起實施 將提供統一服務指引

據《澎湃新聞》，星巴克方面表示，10月22日起全國門店開始施行消費入座，並會擺放相關提示牌。

在實際營運過程中，星巴克會為前線店員（夥伴）提供統一服務指引及必要支持，要求他們遵循友好、友善的溝通原則，妥善處理顧客的合理突發需求和特殊情況。

星巴克方面表示，10月22日起全國門店開始施行消費入座，並會擺放相關提示牌。（澎湃新聞）

官方強調執行有溫度：孕婦、行動不便者優先

對於外界擔憂新規會否缺乏人情味，星巴克明確派定心丸。官方指出，如遇到孕婦、行動不便者等需要幫助的顧客，店員將優先給予幫助。

集團重申，人文關懷始終是其應有之義，將持續投入資源改善門店體驗，並與顧客共同創造和維護「第三空間」的美好體驗。

上海一家星巴克門店。（微博＠星巴克中國）

早前陷羅生門 官方曾否認全面實施

此前內地網傳星巴克將於10月20日起實施「消費才可入座」，引發熱議。當時官方回應指傳聞「不屬實」，但上海多家門店店員卻確認已收到《星巴克「第三空間」倡議》相關物料，並計劃陸續擺放「請消費入座」提示牌。

內地網民對此意見分歧。支持一方認為，長期有零消費人士霸佔座位、大聲喧嘩，甚至攜帶外來食品在店內享用，令真正付費的顧客「買了咖啡卻沒地方坐」，新規是「早該這樣」。

反對一方則質疑，星巴克一向以「第三空間」為品牌核心，開放、包容是其標誌，新規可能削弱這一屬性，並在執行中引發顧客與店員之間的矛盾。