人民日報評星巴克消費入座：包容並非商家義務　城市需補公共空間

10月22日起，星巴克在全國門店施行「消費入座」，並擺放《第三空間倡議》提示牌，同時承諾對孕婦、行動不便者等特殊群體優先提供幫助。同日，官媒《人民日報》旗下專欄「人民銳評」發表評論文章，指星巴克施行「消費入座」的新規不僅是商家的經營考量，更深刻折射出城市公共休憩空間供應不足的社會矛盾。



上海一家星巴克門店。（微博＠星巴克中國）

評論文章《人民銳評：星巴克「消費入座」，照見了什麼？》指出，過去幾年裏，座位的爭議反覆出現。過去數年間，西安分店曾勸離無消費顧客、天津門市擺放限制告示，今年9月四川南充更有門市因戶外桌椅長期遭霸佔而一度「鎖上鐵鏈」。種種個案顯示，門店一線長期承受座位資源被無償佔用的營運壓力；如今星巴克將各地的零星應對升級為全國統一規章，標誌着企業由口頭勸導轉向制度化管理。

對於星巴克的做法，文章認為公眾的心態具有複雜性。外界既不能苛求企業承擔公共設施的職能，又在其按商業邏輯經營時加以責難；但與此同時，商戶亦不應將公眾的失落感一概斥為「不理性」。星巴克以往容許路人歇腳、提供免費溫水、為學生留座，這些舉措雖未直接變現，卻沉澱為品牌溫情的部分。當規則逐步收緊，消費者以品牌過往塑造的故事提出質疑，並不算苛求。

星巴克方面表示，10月22日起全國門店開始施行消費入座，並會擺放相關提示牌。（微博@星巴克上海）

文章進一步剖析，這場爭議的核心在於城市空間的供給短板。當現代城市缺乏足夠免費、體面且可短暫停留的場所時，商業設施的「準公共品」屬性便會被放大。企業自願補位固然值得稱許，但城市規劃也不能把公共停留需求長期寄托在商業空間上。

文章指出，近年一些城市打造城市公共空間譬如「城市會客廳」，把原本閒置的空間變成了兼具公共屬性、文化溫度的城市共享節點，正是緩解公共空間飢渴的可行途徑。

最後，文章強調商業機構「合法是底線，體驗是考場，分寸是答案」。「消費入座」可以執行，但落實時不宜執行生硬；顧客亦應理解企業的包容並非義務。