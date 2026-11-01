美國男患晚期癌症治療無果　跨洋赴港大深圳醫院嘗新療法奇蹟康復

近日，美國《People》雜誌報道了一宗跨洋求醫新聞，一對美國夫婦跨越11600多公里來到中國深圳，為丈夫尋求當時在美國尚未獲批的實體腫瘤CAR-T細胞治療方案。



報道中的患者拉里（Larry），是一位來自美國洛杉磯的晚期胃食管結合部腺癌患者。半年前，他在美國已歷經多線治療但疾病持續進展。今年6月，中國國家藥品監督管理局（NMPA）批准了全球首款用於實體瘤的CAR-T細胞治療產品上市。拉里在香港大學深圳醫院（HKU-SZH）國際醫療中心完成了一個療程的靶向CAR-T細胞免疫治療，康復出院。

近日，美國《People》雜誌報道了一起跨洋求醫新聞，一對美國夫婦跨越11600多公里來到中國深圳，為丈夫尋求當時在美國尚未獲批的實體腫瘤CAR-T細胞治療方案。（微博@大灣區新聞影片截圖）

美國夫婦跨越萬里赴中國治療 對深圳懷揣著喜愛與感激：

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港大深圳醫院副院長、腫瘤醫學中心教授潘宏銘介紹，患者在入院前一年半確診為胃食管交界處中低分化腺癌，先後接受新輔助治療、手術治療及一線、二線治療。來院前最後一段治療為紫杉醇聯合雷莫蘆單抗（Ramucirumab），並配合腹腔局部灌注紫杉醇，疾病仍持續進展。

潘宏銘說，這個病例的難點主要有三個方面：胃食管結合部癌伴腹膜轉移屬於難治類型，預後極差，相關文獻報告的中位生存期約為3至6個月；多線治療後疾病持續進展，常規治療的可選方案已十分有限；針對實體瘤Claudin18.2靶點的CAR-T細胞治療，目前中國國外尚無獲批產品可用。直至今年6月中國國家藥監局批准相關產品上市，這類患者才多出一個需要嚴格評估的治療選項。

在此之前，患者的妻子傑米（Jamie）曾嘗試用另一種方式接近這個靶點。她沒有只檢索「胃癌」這樣的病種名稱，而是把丈夫的生物標誌物與具體癌種組合在一起檢索：「我研究過對癌症患者至關重要的生物標誌物相關資料，尤其是Claudin18.2。丈夫確診一年，我一直知道這件事，但直到真正上網去搜索，才意識到這一指標竟會如此重要。這個關鍵詞最終引領我們來到中國，接觸到CAR-T這一新的治療方向。」一個英文關鍵詞，一行病理報告，中間隔著一年半的時間，以及一次橫跨半個地球的決定。

對多數人而言，CAR-T仍是一個陌生的名詞。潘宏銘用一個比喻來解釋：從患者體內提取免疫細胞，為它們安裝一套能夠識別腫瘤細胞的「導航探頭」，也就是針對Claudin18.2的靶向受體；改造完成之後，將這批細胞在體外擴增，再回輸到患者體內：「這些經過改造的免疫細胞，就像一支被重新訓練過的『定向特種兵』，可以主動識別表達對應靶點的癌細胞，殺傷腫瘤。」

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9月29日，CAR-T細胞完成回輸。回輸後患者出現發熱，最高體溫39℃，伴雙下肢輕中度水腫、血壓輕度下降。醫療團隊給予補液並輸注托珠單抗後，症狀好轉。回輸後10天左右，不良反應相關指標恢復穩定。複查顯示，該患者腫瘤標誌物CA19-9由回輸前的8200U／mL大幅下降，目前已降至57.6U／mL，腫瘤明顯縮小，接近完全緩解。

潘宏銘表示，實體瘤CAR-T治療產品在中國獲批上市，是消化道腫瘤治療領域的重要進展，意味著經過多線治療後、靶點匹配的晚期患者多了一個需要嚴格評估的治療選項。他特別強調「靶點匹配」四個字——該治療並非適用於所有胃癌或胃食管結合部癌患者，治療前須經規範的病理檢測確認靶點表達情況，並由多學科團隊綜合評估。同時提醒，細胞治療可能伴隨發熱等不良反應，需要在具備相應救治條件和經驗的醫療機構內，由專業團隊全程監測與管理。