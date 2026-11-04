好好笑？上汽奧迪慶鄭欽文奪冠｢買一送一｣實為送模型車　官方調查

10月11日，中國網球球手鄭欽文在中國網球公開賽女單決賽戰勝俄羅斯名將安祖娃（Mirra Andreeva）奪冠，成為中網首位本土女單冠軍。事後贊助品牌上汽奧迪在官方帳號發佈題為《祝賀欽文奪冠！AUDI全系買一贈一》的文章，但實際不是買車送新車，而是贈送價值不足千元的模型車，隨即引發消費者投訴。11月3日，上海嘉定區市場監管局回覆稱，已就涉嫌虛假宣傳對上海上汽大眾汽車銷售有限公司立案調查。



10月11日晚，鄭欽文在中網女單決賽以2:0擊敗新科法網冠軍、俄羅斯名將安祖娃。（微博＠鄭欽文）

據《華商報》報道，今年10月11日，鄭欽文在中國網球公開賽女單決賽直落兩盤擊敗安祖娃，榮膺中網首位本土女單冠軍。比賽結束當晚，上汽奧迪官方公眾號隨即發文道賀，並以「AUDI全系買一贈一」的標題迅速引來關注。

上汽奧迪在官方帳號發佈題為《祝賀欽文奪冠！AUDI全系買一贈一》的文章。（互聯網圖片）

然而，有網民發現文章內有一行換了字體的小字寫道：「隨車附贈同款車模」。此外，標題聲稱的「全系」亦被揭偷換概念，官方銷售人員承認並非買真車送真車，而是針對旗下E7X或E5兩款字母標電動車，月內提車即獲贈價值不足1000元的模型車一個。

有網民發現文章內有一行換了字體的小字寫道：「隨車附贈同款車模」。（互聯網圖片）

事後有消費者投訴上汽奧迪虛假宣傳，對此上汽奧迪回應稱正文已有註明贈品，並將標題修改為「祝賀欽文奪冠！AUDI全系買一贈一送車模」。

內地律師指出，上汽奧迪在標題中使用「買一贈一」刻意隱去核心贈品條件，涉嫌違反《消費者權益保護法》及《廣告法》中關於不得作引人誤解虛假宣傳的規定。

11月3日，上海市嘉定區市場監督管理局回覆稱，已就「AUDI 全系買一贈一」營銷文案對上海上汽大眾汽車銷售有限公司立案處理，目前已正式介入調查。