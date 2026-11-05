38歲男被騙入園區姊姊79天跨國救援　憑醫術保命　曾親見水牢酷刑

四川綿竹一名38歲男子劉修洪，日前遭相識逾十年的好友以「跨國收取生意尾款」為由誘騙至泰國，隨即遭持槍歹徒綁架並押送至緬甸妙瓦底電詐園區。



他接受《鳳凰網》專訪時提到，自己因為年紀大賣不掉，不是送到園區而是送到「兵站」，他因早年習得的4年中醫技能，成為園區兵營內的「中國醫生」，藉此躲過致命虐待；其姊姊劉霜則在海外孤身奔走79天，透過專業救援組織周旋談判，最終促成弟弟於9月初平安返國。



川男赴泰收數遭賣緬甸電詐園79天靠懂中醫保命 胞姐孤身跨國救回

誤信十年老友 赴泰淪為電詐「買一送一」贈品

據此前報道，劉修洪透露，今年6月9日接獲一名相識十餘年的好友邀約，對方聲稱要前往泰國處理一筆生意尾款，邀請其陪同前往。劉修洪不疑有他，自廣州搭機飛抵曼谷。未料剛出酒店，原本態度和善的接送司機隨即變臉，同夥歹徒持上了膛的槍枝將其強行控制，蒙住雙眼、封住嘴巴，一路持槍押送渡河，偷渡拐入緬甸妙瓦底的詐騙園區。

進入園區後，劉修洪發現詐騙集團偏好吸收35歲以下青年，認為年輕人更易於控制與洗腦。年屆38歲的他因此被嫌棄「年紀過大、不好轉賣」，最終淪為與其他受害者搭售的「買一送一附贈品」，遭轉手賣至另一處詐騙園區。

回到四川後，劉修洪與姐姐合影。（紅星新聞）

劉修洪與姐姐在泰國團聚。（紅星新聞）

憑中醫醫術去到園區將軍兵營

劉修洪回憶，他曾親眼見到水牢裡被吊著的兩名中國籍受害人，下半身早已腐爛發臭；更目睹一名年僅20餘歲的年輕人，在槍口威逼下邊哭邊為自己掘坑，跳下坑前絕望喊著「做鬼也不放過你」。

劉修洪早年學習4年中醫的經歷成為其保命關鍵。被轉賣後，他主動替一名遭毆打至體無完膚的園區督導清創用藥，對方感念其救命之恩，私下指點他對外堅稱「自幼學醫、完全不懂電腦操作」，以避開電詐機房的高壓考核與毒打。

隨後，劉修洪在替園區負責人看診時，敏銳診斷出其患有隱匿的肺氣腫，經對方赴醫院檢查證實無誤。園區負責人對其醫術大為改觀，解除對他的禁閉限制，安排他專門為園區人員、武裝巡邏隊乃至當地軍官把脈問診、調配草藥與包紮傷口。

劉修洪姐姐提供的電詐園區衛星圖，劉修洪確認，他曾被關在標數字4的房屋內。（紅星新聞）

隨著名聲傳開，他在妙瓦底園區間獲得「Chinese Doctor（中國醫生）」的名號，負責診治的對象甚至一路少尉升至當地將軍，他也因此得以免除嚴刑拷打。

姊姊跨國奔走79天

在劉修洪失聯後，其姊劉霜於6月14日隻身飛往泰國曼谷展開跨國尋人。過程中，園區開出30萬元人民幣的贖金條件才肯放人。劉霜深知直接匯款恐面臨「人財兩空」的極大風險，在答應金額的同時，堅持拒絕將資金直接匯入園區私人帳戶，雙方僵持談判近10天。

在劉修洪失聯後，其姊劉霜於6月14日隻身飛往泰國曼谷展開跨國尋人。

最終，在專業海外救援隊與相關方面的介入協調下，園區同意由第三方救援團隊進行現場安全交接。歷經長達79天的跨國營救，劉修洪於8月26日成功脫離園區，並於9月4日順利返回中國家鄉。

劉修洪感慨表示，倘若沒有當年習得的醫術，自己早已命喪異鄉，而能重新回歸正常生活，全憑姊姊堅持到底的勇氣與智慧，「給我第二次生命的，是我姊。」