收1.9萬錯款約派出所還　對方拒現身拖延　 山西男遭起訴資產被凍

2025年11月，山西劉先生的支付寶賬戶突然收到一筆來自遊戲群友19800元（人民幣，下同）的轉賬。為防捲入洗錢或電騙陷阱，他堅持要求在公安局見證下當面退款，豈料對方不僅沒有現身，反而將其告上法庭。劉先生之後被法院判定為不當得利，銀行賬戶更遭凍結。



劉先生名下的賬戶遭到司法凍結。（華商報）

深夜收遊戲群友19800元轉賬

據《華商報》報道，現年38歲、在太原從事裝修工作的劉先生表示，事發於2025年11月28日晚，他的支付寶賬戶突然有一筆19800元的轉賬，「這筆錢直接轉入，毋須我確認收款，當晚我根本毫不知情。」第二日，他在一個遊戲交流群內看到群友熱議有人轉錯賬，一名自稱姓谷的河南南陽鄧州市群友隨即申請添加其微信，聲稱該筆款項原本用於購買遊戲裝備及代練，因操作失誤誤轉給劉先生，希望他原路退回。

山西劉先生提供的聊天截圖。（華商報）

劉先生查核賬戶後證實確有多出款項，隨後表明無意侵佔並願意歸還。然而，面對網絡陌生人的巨額轉賬，劉先生心生戒備：「大家都不認識，突然轉來一筆錢又叫我轉走，萬一是電騙涉案黑錢或洗錢犯罪，萬一牽扯其中很難說清。」

為保周全，劉先生提出解決方案，希望谷先生前來太原，找太原市公安局萬柏林分局出具合法證明，之後會把錢款退回；甚至表示若對方不便，自己亦願意自費乘火車前往河南鄧州當地的派出所當面交還，但均未獲對方理會。

兩人對話後，劉先生稱對方一直也沒來。（華商報）

短訊被屏蔽致逾期未到庭

2025年12月中下旬，劉先生接獲一通電話。對方自稱是河南鄧州法院的法官，通知其已被起訴。「對方全程講濃重的地方方言，根本聽不明白，只隱約知道他說我被人告了。」劉先生當時明確表示無法核實對方身分，拒絕以非正式的電話口頭通知作為送達方式，並表明等正式的紙質傳票郵件。

今年2月，劉先生發現名下的銀行賬戶遭司法凍結，這時才發現谷先生早已於去年12月初將他起訴，當月法院就出了判決，認定劉先生不當得利。

谷先生發的出警證明。（華商報）

原來，法院發送的開庭傳票及電子判決書，都是由法院工作人員以私人手機號碼透過短訊形式發出，早被劉先生的手機當作陌生信息屏蔽掉了。法院最終以傳喚逾期未到庭審判，裁定劉先生返還谷先生不當得利款19800元並給付利息。

對此，劉先生表示，「谷先生發來的出警證明，僅記錄了他單方面報稱『無法聯絡對方』的說法，根本不能證明該筆資金是否合法安全。」他強調自己從未失聯，要求在執法機關見證下交接純屬合理自保。

申請再審遭駁回

不服判決的劉先生隨後向河南當地法院申請再審。然而，河南法院覆核後發出審查意見，認定原審承辦法官透過電話及短訊通知的方式「合乎法律規定，送達有效」，裁定其再審申請理由不成立，駁回再審請求。日前負責該案的原審法官回應指，已對劉先生的再審申請進行了答覆，根據法院內部規定，不便再透露更多信息。