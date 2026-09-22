山西明長城遭煤企｢腰斬｣截斷排礦渣近二十年　官方罰百萬刑拘高層

萬里長城是中華民族的精神象徵，也是世界文化遺產。但山西忻州寧武縣境內明長城郭家窯段卻被曝出遭人為挖開缺口傾倒礦渣，持續損毀近二十年。



據悉，涉事煤企為節省運輸成本，直接挖斷長城「抄近路」排礦渣。當地文物部門多年來既未處罰，亦未上報。直至今年省級專案組介入，對企業罰款100萬元（人民幣，下同），企業負責人亦涉非法採礦、損毀文物罪被刑事拘留。



但山西忻州寧武縣境內明長城郭家窯段卻被曝出遭人為挖開缺口傾倒礦渣，持續損毀近二十年。（長城網）

煤企為慳錢抄近道挖長城排礦渣

據《央視新聞》，郭家窯段明長城修建在陡峭山脊上，屬於省級文物保護範圍。航拍畫面顯示，長城本體被攔腰截斷，形成一道長約六米的缺口，缺口旁立着「保護範圍10米」和「建控地帶200米」的界樁。缺口一側緊鄰採礦區，另一側是煤企的排土場，大量礦渣隨意堆放。

報道稱，涉事企業為神達朝凱煤業，其前身為寧武朝凱煤業。有前員工透露，公司為節省渣土外運成本，直接在長城上挖開豁口，方便車輛就近排土。

缺口一側緊鄰採礦區，另一側是煤企的排土場，大量礦渣隨意堆放。（央視新聞）

有前員工透露，公司為節省渣土外運成本，直接在長城上挖開豁口，方便車輛就近排土。（央視新聞）

據了解，該煤企早於2007年到當地採礦，衛星遙感圖片顯示，2007年9月郭家窯段長城已出現人為損毀缺口，上方是渣土堆，下方是採礦區。

該煤企早於2007年到當地採礦，衛星遙感圖片顯示，2007年9月郭家窯段長城已出現人為損毀缺口，上方是渣土堆，下方是採礦區。（央視新聞）

文物部門稱無力巡查 舉報十年無果

寧武縣文化和旅遊局局長閆鵬承認，朝凱煤業是封閉企業，2019年以前文保所巡查力度和頻次不足。

有知情人稱，從2015年到2025年，他們多次實名向當地政府部門舉報破壞長城，始終沒有反饋。寧武縣文物保護所所長劉萬壽則稱，對歷史問題在沒有險情的情況下，不存在需要上報。閆鵬亦承認，過去沒有處罰。

此外，報道指出，長城保護界樁直到2025年才樹立，而《長城保護條例》2006年已要求設立保護標誌。

長城保護界樁直到2025年才樹立，而《長城保護條例》2006年已要求設立保護標誌。（央視新聞）

涉事企業罰款百萬 負責人涉兩罪刑拘

今年3月，在舉報者和媒體推動下，山西省成立省級專案組調查。3月至4月，寧武縣文旅局對涉事企業兩次行政處罰，指其在文物保護單位控制地帶內建設，設計方案未經文物部門同意，破壞歷史風貌，共罰款100萬元。

今年5月，神達朝凱煤業實際控制人湯某某、原董事長王某某涉非法採礦罪、損毀文物罪被刑事拘留，山西省組建省級專案組全面偵辦。