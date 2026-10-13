山西男買8千元名犬僅退款拒還狗稱已病死　賣家驅車600公里討公道

近日，山西晉中消費者劉先生花8000元（人民幣，下同）網購了一隻西高地白爹利犬（西高地白梗，West Highland White Terrier，俗稱西莎），卻在收貨6天後申請「僅退款」。

寵物店店主驅車600公里希望接回西莎，但劉先生稱狗已病死，且未提供寵物診斷證明。雙方多次調解無果，商家堅持要接回小狗或訴諸法律，劉先生則委聘律師擬反訴商家侵犯名譽權。



劉先生花8000元網購了一隻西莎。（九派新聞）

網購8千元名犬「僅退款」未還狗 賣家驅車600公里追討

《九派新聞》報道，10月9日，寵物店老闆杜女士介紹，今年8月，劉先生花費8000元在店內購入一隻5月齡、疫苗齊全的西莎。收到6天後，劉先生稱狗狗感冒，申請退貨退款。據悉，犬隻有犬瘟、犬小病毒感染（兩種高致死率的犬類傳染病）則在退貨退款範圍內。

據平台聊天記錄顯示，8月25日上午，商家稱司機已經前去接狗，並提出「同意退款，運費360元，打包費檢測費180元，共計540元，需要客戶承擔。」杜女士稱，同意僅退款是因為想把狗接回，「就想著自己認栽，出了這個運費。沒想到錢退了，卻不還狗。」然而僅退款後，平台結束訂單，杜女士得知對方不願歸還狗後報警。

劉先生與商家的聊天記錄。（九派新聞）

劉先生與商家的聊天記錄。（九派新聞）

10月7日，杜女士和丈夫從山東濟寧出發，驅車約600公里前往劉先生位於山西晉中某縣的屋苑門口，每日都在屋苑門口等待。他們表示，期間產生的油費、高速費和住宿費大約花費1000元。

警方提出讓劉先生賠償3、4000元，但遭到雙方拒絕。杜女士稱，為解決問題，夫妻兩人還沒返程，生意暫停多天，她堅持「只要小狗」，若調解無果便會起訴維權。

商家驅車600公里上門尋狗。（九派新聞）

買家稱狗已病死 將起訴商家影響其聲譽

劉先生稱並非惡意僅退款，「正常來說是該給人家退點，畢竟是狗在我這兒了，錢人家也退給我了」，但因商家報警，他被迫從外地趕回來處理此事，導致他有損失，更遭到對方辱罵，要求杜女士道歉。當問及狗的健康狀況時，劉先生稱狗已病死，之前幫狗洗澡，感冒咳嗽後也曾帶牠看病。

買家稱小狗狀態不佳。（九派新聞）

劉先生暫未提供診斷證明，還表示杜女士驅車上門討要寵物狗並拍影片發到網上，對他生活和工作造成不小影響，「影響到了我的聲譽」，他已經找律師，打算起訴寵物店。

商家賬號發布的其他西高地犬影片。（九派新聞）

不少網民對於劉先生不退還狗的做法表示質疑，「不同意退貨退款是因為不願意承擔運費，可以理解。現在人家全額退款了還不退狗，就有點說不過去了吧」「狗死了也要有照片留證據，這個太隨意了，洗澡沒處理好毛髮感冒，也不是商家的責任」。也有人對部分平台「僅退款」功能表示不滿，「應該修改『僅退款』的功能，給那些厚顏無恥之徒鑽空子了」「僅退款什麼時候有人整治」。