陝西商南3死2傷案疑兇伏擊民警殺妻逃亡　村民稱發現時已「吊死」

11月4日凌晨5時許，商南縣城區發生一起刑事案件。41歲疑犯孫海軍因情感糾紛持刀行兇，致3人死亡，2名出警人員受傷。孫海軍作案後逃離現場。11月6日，商南縣公安局發布警情通報稱，孫海軍已於深山一處廢棄房屋中被發現自殺身亡，一名上山參與搜捕的村民表示，發現時疑犯已經「吊死了」。



通報顯示，嫌疑人為41歲男子孫海軍，短髮，中等身材，逃跑時身穿藍色西裝、牛仔褲、黑皮鞋，隨身攜帶刀具，具有較高危險性。

通報顯示，嫌疑人為41歲男子孫海軍，短髮，中等身材，逃跑時身穿藍色西裝、牛仔褲、黑皮鞋，隨身攜帶刀具，具有較高危險性。

綜合內媒《新黃河》、《新京報》報道，11月6日下午，多位村民證實，疑犯屍體是在該村附近一條深山裏的一處廢舊房屋中被發現。一名上山參與搜捕的村民表示，發現時嫌疑人已經「吊死了」，當時搜捕隊伍正在山上全力搜尋。該村民還表示，發現屍體的地方，距離他負責搜尋的山頭「僅隔着一個山頭」，他們上午10時30分左右收到疑犯被找到的消息，隨後撤離山林。

商南縣青山鎮附近山林。（新黃河）

商南縣青山鎮附近山林。（新黃河）

案發小區的居民稱，4日凌晨，小區內2人遇害，其中1名為疑犯的妻子，另有1名男性在同一小區一同遇害、1名女子在約2公里外小區遇害。該社區工作人員說，疑犯與受害者間存在情感糾紛。目前，案件正在進一步偵辦中。

警方通報。（微博）

據此前報道，4日凌晨4時許，警方接嫌疑人報警稱商南縣一商務會所疑似有人賣淫嫖娼。民警趕赴現場處置時，突遭嫌疑人持刀襲擊受傷。隨後於清晨5時許，警方接火車站移民安置小區門衛報警，稱發現有人倒臥地上；約10分鐘後，相距約3公里外的另一小區亦有住戶報警稱發現一名女子倒地。

案發後，嫌疑人駕駛車輛倉皇逃竄。逃跑過程中，嫌疑人車輛與圍堵警車發生碰撞，車身嚴重受損，但其仍強行行駛，最終因機械故障在半路拋錨。4日清晨，搜查人員在商鄖路李家溝村附近發現了被遺棄的涉案車輛。

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