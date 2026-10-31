佛山女子拿感冒當小事　硬扛致心臟險停跳　急救十多天撿回一命

廣東佛山一名女子因輕視感冒徵狀，想靠自己硬扛過感冒，導致心臟險些停跳。幸好她急赴醫院求醫後，醫生隨即為她緊急檢查，經過十多天的搶救和照料，終於撿回一條命。



廣東佛山一名女子因輕視感冒徵狀，導致心臟險些停跳。（廣東廣播電視台）

廣東佛山一名女子因輕視感冒徵狀，導致心臟險些停跳。（廣東廣播電視台）

據廣東廣播電視台31日報道，佛山43歲陳小姐（化名）早前突然感到全身乏力、怕冷，原以為只是普通感冒，打算不吃藥、熬一晚便能自癒。豈料第二天病情急轉直下，身體虛弱難耐，急赴醫院求醫時血壓已顯著偏低。

醫院檢查後發現，陳小姐並非單純感冒，已出現心源性休克，懷疑患上爆發性心肌炎。醫生隨即為她進行冠狀動脈造影檢查，並預判其隨時有生命危險，緊急將她轉送重症監護病房監控，ECMO（人工心肺）團隊亦在床邊全面待命。

醫生表示，陳小姐並非單純感冒，已出現心源性休克，懷疑患上爆發性心肌炎。（廣東廣播電視台）

轉房僅8小時後，陳小姐的心臟功能快速惡化，反覆出現室性心動過速及心室顫動，心臟近乎停跳，左心室射血分數(LVEF) 低於10%，幾乎完全喪失泵血功能，全靠ECMO維持生命。

經過十多天的悉心搶救與照料，陳小姐身體已慢慢恢復正常，未有留下後遺症，情況穩定，預計很快可康復出院。