周杰倫賣機械狗？巨星傳奇聯手宇樹　售價¥4.3萬全球限量2千台

11月6日，在第九屆中國國際進口博覽會現場，素有「周杰倫概念股」之稱的巨星傳奇與宇樹科技聯合打造的消費級四足機械狗UNI-DOGGIE正式發布，零售價43900元（人民幣，下同），全球限量2000台。消息曝光後，許多網民打趣，「周杰倫不賣奶茶改賣機械狗了」。



綜合內媒《快科技》、《時代財經》報道，在博覽會現場，經銷商威剛科技簽下1000台商業化首單。受此次跨界合作影響，巨星傳奇當天盤中股價直線拉升，一度大漲逾17%。

有「周杰倫概念股」之稱的巨星傳奇與宇樹科技聯合打造的消費級四足機械狗UNI-DOGGIE正式發布。（網絡圖片）

據公開資料顯示，巨星傳奇成立於2017年、2023年7月於港交所上市。公司四位創始人包括周杰倫的母親葉惠美、經紀人楊峻榮，還有兩位多年工作夥伴陳中和馬心婷。周杰倫本人沒直接持股。該公司的核心資產是獨家運營的周杰倫官方二次元IP「周同學」。

此次發布UNI-DOGGIE，以宇樹科技的四足機械人技術為基礎，巨星傳奇則在此基礎上加入IP形象及情感交互功能。（中國經營網）

巨星傳奇集團執行董事兼首席財務官賴國輝介紹，此次發布UNI-DOGGIE，以宇樹科技的四足機械人技術為基礎，巨星傳奇則在此基礎上加入IP形象及情感交互功能。這款機械狗不僅具備爬坡、越障、倒立等運動能力，還加入了觸摸反饋、情緒表達、攝像以及雲端AI對話等功能。例如，用戶觸摸機械狗的頭部，它可以通過眼睛顯示愛心等情緒反饋；通過語音交互，也可以驅動機械狗完成不同動作。

此次發布UNI-DOGGIE，以宇樹科技的四足機械人技術為基礎，巨星傳奇則在此基礎上加入IP形象及情感交互功能。（紅星新聞）

據了解，這款機械狗是巨星傳奇推進「IP×AI」戰略的核心落地項目，其半年報信息顯示，公司與宇樹科技合作的消費級四足機械狗在8月底完成首批備料，9月至10月陸續進入量產。除了硬體發布之外，巨星傳奇同期配套布局機械人合作網點突破380台、全球首家明星IP沉浸式線下體驗旗艦店9月底在上海開業。

此次發布UNI-DOGGIE，以宇樹科技的四足機械人技術為基礎，巨星傳奇則在此基礎上加入IP形象及情感交互功能。（網絡圖片）

報道指出，儘管巨星傳奇2026年上半年營收同比下滑38.5%至2.18億元，但公司自2025年11月就發布公告，計劃設立合資公司，聚焦消費級IP機械人、演藝人形機械人以及各類IP衍生產品的研發與運營。

消息曝光後，許多網民與投資者紛紛留言，「周杰倫不賣奶茶改賣機械狗了，這跨界玩得真大」、「 明星IP結合具身智能硬件非常有創意」，不過，也有網民稱價格偏高，「4萬幾買一隻印周杰倫IP的機械狗？」