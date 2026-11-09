內蒙古夫婦無償幫湊仔　2歲童遭滾水燙傷延誤送醫亡　母索賠116萬

據《現代快報》報道，內蒙古倪某夫婦無償幫他人照顧2歲幼兒，幼兒遭燙傷後，該對夫妻未即時送醫，最終幼兒經搶救無效死亡。孩子的母親馬女士將倪某夫婦告上法庭，索賠116萬餘元。近日，內蒙古呼和浩特市玉泉區人民法院作出一審判決，認為倪某夫婦未盡審慎照看注意義務，賠償15萬元（人民幣，下同）。



幼兒母親馬女士稱，2025年8月，她因有事將自己兩歲兒子小明託付給倪某代為撫養一段時間。2025年11月17日早上，倪某夫婦用電水壺燒開水時，小明在玩耍的過程中碰了電水壺線，把電水壺帶倒，滾水灑落在身上導致燙傷。起初倪某夫婦認為沒事，未將小明送往醫院救治。當天下午倪某夫婦看見小明不對勁，急忙送往醫院搶救，但最終孩子經搶救無效死亡，醫院報了警。

示意圖。（AI生成）

馬女士認為，倪某夫婦未及時將孩子送往醫院救治，延誤了最佳治療期。倪某夫婦存在重大過錯，應當承擔孩子死亡的全部損失，馬女士請求法院判令倪某夫婦賠償各項損失共計116萬餘元。

呼和浩特市玉泉區人民法院認為，倪某未盡到審慎照看注意義務，導致幼兒死亡，應當承擔一定的責任。考慮到倪某照看小孩的目的為好意幫助，未收取任何費用，對幼兒死亡結果的發生沒有主觀故意，且在發現幼兒異樣後及時送往醫院救治，因此法院酌定倪某夫婦賠償15萬元為宜。最終法院判倪某夫婦賠償各項損失15萬元，駁回孩子父母其餘訴訟請求。