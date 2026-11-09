山姆全球購上架始祖鳥CANADA GOOSE商品　最多平官網¥5000秒斷貨

山姆會員店App「全球購」近期上架始祖鳥（ARC'TERYX）、加拿大鵝（CANADA GOOSE）等多款服飾，不少商品的售價比官方旗艦店便宜數百至數千元（人民幣，下同），其中CANADA GOOSE的EXPEDITION派克大衣價差更高達近5000元，一度引發搶購潮，多款商品迅速售罄斷貨。



CANADA GOOSE多款商品「暫時缺貨」。

繼Coach、Lululemon、Tommy Hilfiger等國際品牌後，山姆首度在內地跨境電商渠道引入高級戶外與服飾品牌ARC'TERYX及CANADA GOOSE。商品頁面列明「進口」、「保稅倉直發」，售價介乎999元至10999元不等，標價普遍比品牌官網及品牌天貓官方旗艦店便宜數百至數千元。目前，CANADA GOOSE多款商品顯示「暫時缺貨」。

在山姆「全球購」上，ARC'TERYX的BETA SL JACKET售價3999元/件，ALPHA SV JACKET售價6499元/件，比品牌天貓官方旗艦店的同款產品便宜1400至1700元。

在山姆「全球購」上，ARC'TERYX的BETA SL JACKET售價3999元/件，ALPHA SV JACKET售價6499元/件。

在品牌天貓官方旗艦店，BETA SL JACKET售價5400元/件，ALPHA SV JACKET售價8200元/件。

至於CANADA GOOSE的EXPEDITION派克大衣，品牌天貓官方旗艦店標價16300元，「雙11」平台補貼價為15800元，而山姆售價為10999元，相差近5000元。

值得注意的是，山姆明確標示ARC'TERYX及CANADA GOOSE均為全球購商品，不適用於7天無理由退貨規定，買家下單前須自行確認尺碼及版型，承擔售後差異。兩大品牌僅限於山姆小程序或App線上下單直郵，山姆門店並無售賣，多款商品列明「限購」。