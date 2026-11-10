北京坐輪椅免排隊登機　飛機落地秒健步如飛　印度客被諷醫學奇蹟

近日，有旅客反映在北京首都機場的登機閘口前，多名印度旅客申請免費輪椅服務，藉此享受優先登機待遇，但飛機落地行動自如，上演一場集體的「醫學奇蹟」。



11月9日至10日，北京首都國際機場飛往溫哥華及多倫多航班的登機閘口前，多名四肢健全的印度籍旅客集體申請免費輪椅服務，藉此享受優先安檢、免排隊走特殊通道與優先登機待遇；未料航班抵達加拿大後，這批旅客隨即行動自如自行提領行李通關。

在北京首都機場的登機閘口前，多名印度旅客申請免費輪椅服務，以享受優先通關與免排隊特權。（影片截圖）

依據現行國際及各國民航法規，例如美國《航空客運無障礙法案》ACAA及中國民航局《殘疾人航空運輸管理辦法》，為保障人權與私隱，航空公司不得強制要求行動不便旅客出示醫療證明，令輪椅服務審核近乎「零門檻」，本意保障老弱傷殘的無障礙善意，如今卻淪為投機者鑽漏洞的「免費VIP通道」。

在北京首都機場的登機閘口前，多名印度旅客申請免費輪椅服務，以享受優先通關與免排隊特權。（影片截圖）

這種被海外航空業界戲稱為「奇蹟航班」（Miracle Flights）的現象並非個例，在國際長途航線早已引發爭議。據觀察者網風聞社區「停機坪」文章，美國交通部統計，美國境內機場每年提供的輪椅協助服務多達數百萬人次，單次專人推行成本約30至35美元全部由航空公司承擔。

美國邊疆航空（Frontier Airlines）行政總裁Barry Biffle曾公開直言，行業內特殊輔助服務面臨「猖獗而大規模的濫用」，常有航機出發時有十幾位坐輪椅的旅客優先登機，抵達後卻僅剩寥寥數人需要坐輪椅。