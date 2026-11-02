武漢萬聖節狂歡失控　網約車誤入人海遭掟垃圾放胎氣困4粒鐘│有片

內地近年興起萬聖節狂歡，湖北武漢10月31日晚卻發生一宗離譜暴力事件。一架網約車因導航誤入江漢路狂歡人群，竟遭在場人士圍堵掟垃圾兼放胎氣，中年司機被困車內長達4小時，整車面目全非。事件曝光後引發網民憤怒，紛紛要求嚴懲破壞者。



導航誤入人群 大叔困車內求救無門

微博流傳的相片及消息稱，當晚該名司機跟隨導航接單，誤入因萬聖節活動被人群佔滿的道路，而該路段本就是正常通行的機動車道。

由於汽車阻礙人群前行，惹起部分狂歡者不滿，多人隨即對車輛進行破壞，包括向車身拋擲奶茶、酒瓶等垃圾，在車身塗寫辱罵性詞彙，甚至給輪胎放氣。

現場照片顯示，司機是一名大叔。據悉，他全程被困車內約4小時，期間情緒崩潰，只能打電話向乘客解釋，根本無力阻止途人的瘋狂行為，只能眼睜睜看着車輛被嚴重損毀。

網民怒斥惡性欺凌 斥「必須嚴懲」

事件引發網民強烈非議，普遍認為這是以「節日狂歡」為藉口的惡性欺凌，欺負一名為生計奔波的普通勞動者。有微博網民氣憤表示：「往車上扔垃圾放輪胎氣，不敢想司機大叔當時有多絕望，起碼有點素質行嗎？政府必須嚴懲。」

亦有網民指出，事發地本身就是機動車道，車輛擁有合法路權；造成擁堵的根源在於人群違規佔道，而非這輛誤入的小車。

萬聖節當日，武漢江漢路被活動群佔滿的道路。（抖音截圖）

據內地《治安管理處罰法》第26條及第49條，故意損毀公私財物或尋釁滋事，處5日以上10日以下拘留，可以並處500元（人民幣，下同）以下罰款；情節較重的，處10日以上15日以下拘留，可以並處1000元以下罰款。

如果確實無法找到具體侵權人，依據《民法典》第1198條關於群眾性活動安全保障義務的規定，司機可以向活動組織者或場地管理者主張相應的補充賠償責任。