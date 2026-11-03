武漢網約車萬聖節遭掟垃圾放胎氣　官方：1人治安處罰3人批評教育

10月31日晚湖北武漢發生一宗離譜暴力事件。一架網約車因導航誤入江漢路狂歡人群，竟遭在場人士圍堵掟垃圾兼放胎氣，中年司機被困車內長達4小時，整車面目全非。事件曝光後引發網民憤怒，紛紛要求嚴懲破壞者。



武漢市公安局江岸區分局「平安江岸」11月2日晚通報事件稱，10月31日下午17時許，一名58歲的高姓網約車司機駕車行至揚子街與勝利街交匯路口時，因該路段人流量大，車輛滯留路中。期間，有過往行人按壓車輛右後輪氣門芯、手拍後視鏡、在車身放置雜物等行為。



通報稱，經勘查調查，車身沒有受損。公安機關已對涉事的29歲周姓男子依法予以治安處罰，對另外三人予以批評教育。不過不少內地網民則批評「罰得太輕」。



導航誤入人群 大叔困車內求救無門

據此前報道，萬聖節當晚該名司機跟隨導航接單，誤入因萬聖節活動被人群佔滿的道路，而該路段本就是正常通行的機動車道。

由於汽車阻礙人群前行，惹起部分狂歡者不滿，多人隨即對車輛進行破壞，包括向車身拋擲奶茶、酒瓶等垃圾，在車身塗寫辱罵性詞彙，甚至給輪胎放氣。

現場照片顯示，司機是一名大叔。據悉，他全程被困車內約4小時，期間情緒崩潰，只能打電話向乘客解釋，根本無力阻止途人的瘋狂行為，只能眼睜睜看着車輛被嚴重損毀。

事件引發網民強烈非議，普遍認為這是以「節日狂歡」為藉口的惡性欺凌，欺負一名為生計奔波的普通勞動者。有微博網民氣憤表示：「往車上扔垃圾放輪胎氣，不敢想司機大叔當時有多絕望，起碼有點素質行嗎？政府必須嚴懲。」

萬聖節當日，武漢江漢路被活動群佔滿的道路。（抖音截圖）

據內地《治安管理處罰法》第26條及第49條，故意損毀公私財物或尋釁滋事，處5日以上10日以下拘留，可以並處500元（人民幣，下同）以下罰款；情節較重的，處10日以上15日以下拘留，可以並處1000元以下罰款。

《封面新聞》引述廣東哲清律師事務所主任馬俊哲律師稱，在他人車輛上塗鴉、堆放垃圾，同時牽涉民事及行政責任：民事上屬侵權，須賠償清洗費、誤工等損失；行政方面可被警告、罰款或拘留；損失金額大、情節嚴重更可能觸犯故意毀壞財物罪。但律師也補充，這類案發現場人多、破壞行為分散，取證難度較高。