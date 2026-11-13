驚悚畫面!男子大樓高空走鋼線？ 廣西百色學院：教練測試扁帶運動

近日流傳一段影片，顯示廣西百色學院澄碧校區內竟有人在「高空走鋼線」，驚險畫面隨即引起網民熱議。



百色學院今日（13日）發布情況通報澄清，指片中活動實為國家體育總局登山運動管理中心等單位主辦的「扁帶運動高校推廣項目」，畫面中的人士是中國登山協會的專業教練，當時正進行安全測試，強調過程「安全可控」。



校方澄清：專業教練設備調試後作測試

昨晚（12日晚間），有網民在網上發布一段於百色學院澄碧校區拍攝的影片，畫面中有人在高空繩索上行走，猶如雜技表演中的「高空走鋼線」，令不少網民對校園安全表示關注，質疑校內為何會出現高危活動。

針對事件，百色學院今日發布情況通報回應，指網傳影片中的「走鋼線」，其實是由國家體育總局登山運動管理中心等單位主辦、專業戶外機構營運執行的「扁帶運動高校推廣項目」。

校方強調，片中進行動作的並非一般學生，而是中國登山協會的專業教練，當時已完成設備調試，並在全面保障安全的情況下開展測試工作，整個過程安全可控。校方又指，學校始終規範各類活動的組織管理，衷心感謝廣大網民的關心與監督。

百色學院歷史悠久 前身為1938年師範學校

據百色學院官網資料顯示，該校是於2006年經國家教育部批准成立的普通本科高校。其辦學歷史可追溯至1938年成立的廣西省立田西師範學校，其後歷經廣西省立百色師範學校、廣西省立百色南武聯合師範學校、百色師範專科學校、百色地區師範學校、右江民族師範專科學校，以及右江民族師範高等專科學校等多個發展階段；期間，廣西省立南武師範學校、省立天保師範學校、縣立田陽簡易師範、百色民族師範學校及百色民族中專學校亦先後併入。