上海58歲漢性侵上門推拿技師　曾轉帳¥2000辯稱嫖資判囚三年半

近日，上海青浦法院公布了一宗性侵案件判決。58歲男子潘某通過網絡預約服務人員上門提供中式推拿服務，期間潘某強行與其發生性關係。事發後，女子為保留證據，打開手機錄音功能，向對方索要2000元（人民幣，下同）體檢費用，隨後立即報警。涉案男子在庭審中辯稱雙方屬於有償嫖娼關係，但被法院駁回，最終法院以強姦罪判處潘某有期徒刑三年六個月。



加鐘服務後遭強暴

據內媒《天眼新聞》報道，判決書顯示，2025年12月28日，潘某通過某APP預約服務人員於當日下午上門提供中式推拿服務。在加鐘期間，潘某的手開始觸碰受害人某甲，某甲明確拒絕說「不要」，後潘某將某甲壓在身體下面，對其親臉、摸胸，在沒有做任何防護措施的情況下強行與其發生性關係，某甲無力反抗。

兩度報警遭掛斷 錄音索2千體檢費

因害怕潘某身上攜帶病毒，某甲進衛生間進行了清洗，隨後兩次撥打110報警，都被潘某按掉。為保留證據，某甲打開手機錄音功能，讓潘某轉給其2000元去做身體檢查。潘某通過某平台分2次延時轉賬給某甲2000元。某甲下樓後再次報警，隨後在另一名朋友陪同下，進行了HIV、性病等相關檢查，並服用阻斷藥。

HIV阻斷藥。（網絡圖片）

涉案男辯稱體檢費是嫖資 法院認定強姦

法庭上，被告人潘某及其辯護人辯稱被害人某甲為自願與其發生性關係，其中更提出對方要求收取2000元的身體檢查費，故其行為不構成強姦罪。法院認為，被告人潘某違背婦女意志，採用暴力手段強行與婦女發生性關係，其行為已構成強姦罪，判決被告人潘某犯強姦罪，判處有期徒刑三年六個月。